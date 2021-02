Amenazas, espías y más: Asprilla dio detalles de Selección en USA 94

Para nadie es un secreto que la Copa Mundial de Estados Unidos 1994 fue una de las mayores decepciones en la historia del fútbol colombiano, no solo por los resultados, que a fin de cuentas son lo más importante, sino también por la ilusión y expectativa que generó dicho grupo.

​Aunque mucho se habla de confianza excesiva, mala suerte, desempeños individuales y demás, la última palabra, a fin de cuentas, la tienen siempre los protagonistas, aquellos que están dentro del terreno de juego.



Justamente respecto a ello, Faustino Asprilla reveló en ESPN una serie de detalles que influyeron directamente en el desempeño del cuadro colombiano.

El ex-futbolista colombiano aseguró que aquel Mundial “fue muy complicado”, no porque ellos llegaran confiados o creyéndose campeones, como suelen decir los hinchas, sino que “la gente fue la que ya nos veía campeones”. Lo anterior debido a que “hasta los suplentes jugaban bien”, prueba de ello era que “cuando nosotros los titulares descansábamos, ellos le ganaban a todo el mundo”.

Ahora bien, esa confianza en el grupo dirigido por Francisco Maturana se ganó con resultados. “Antes del primer partido del Mundial, ganámos como 30 partidos... Cuando clasificas a una Copa del Mundo siendo primero, ¿qué piensa uno? Que uno está para ganarlo”, recordó.

Incluso mencionó cundo el equipo nacional venció a la Argentina en Barranquilla (2-1), partido válido por las Eliminatorias a USA 94', y le quitó un invicto de ¡33 partidos!



La preparación rumbo a USA pasó, según él, por el conocimiento y un estilo que habían apropiado desde hace mucho tiempo. Primó el “sistema de memoria y como jugamos siempre”, por encima de “los cassettes y los videos de rivales”.



Hablando a nivel personal y ya de lleno en el campeonato del mundo, el ‘Tino’ manifestó también que no veía “complicado” la primera jornada frente a Rumania porque los enfrentaba con Parma en la Serie A: “Yo a todos los veía en Italia, Haggi jugaba en el Brescia que luchaba por no descender y me paseaba a los defensas rumanos”.

Desafortunadamente se perdió por 1-3, en parte por “la mala suerte”. El ex-Nacional, Newcastle y demás aseguró que los primeros 20 minutos del partido “les dimos un baile”, pero “quién iba a saber que Haggi haría un gol de 40 metros... después sale el tema de los espías... el Mundial es otra cosa”.

​Más adelante, frente a Estados Unidos en la segunda fecha, la cosa empeoró.



“Ya después había presión, no nos reíamos tanto sino que etábamos tensionados. Cuando viene el segundo partido uno dice ‘vamos con todo’. Sabíamos que teníamos que ganar, pero cuando vos llegás a una charla técnica y te encontrás al profesor Matuana llorando porque te mandaron amenazas, dijeron ‘si juega Barrabás (Gómez),vamos a matar a tu familia, la de Bolillo, la de Barrbás. la de todo el mundo’. Ahí se derrumbó todo. Maturana lo único que dijo fue ‘vayan a sus habitaciones, llamen a sus casas porque la policía va para allá poruqe los van a... ’. No hicimos charla técnica, no hicimos nada. Entramos a la cancha asustadísimos. Yo miraba y decía que era imposible que esto nos pasara a nosotros. Todos amenazados, después llega el autogol y ya era muy difícil”, reveló.



Finalmente y a modo de reflexión, Faustino afirmó que “ojalá el Mundial hubiera sido cuando acaban las Eliminatorias, no un año después. En ese tiempo hubo lesionados como 'El Pibe' (Valderrama), (Luis Carlos) Perea, Andres (Pérez)”.