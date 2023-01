Teo Gutiérrez sobre Colombia: ‘El que no esté bien, que se pellizque’

La Selección Colombia de mayores entrará al ruedo, nuevamente, a finales de enero. El amistoso contra Estados Unidos será la oportunidad para ver a más jugadores en el entorno de la tricolor, teniendo en cuenta que los llamados veteranos no fueron citados, al ser un duelo por fuera de las fechas FIFA.

Uno de los jugadores que se ganó el respeto de muchos, por sus actuaciones con la tricolor, fue Teófilo Gutiérrez, quien habló con Win Sports, acerca de los llamados por Néstor Lorenzo “Me pone feliz que hay muchos jugadores del fútbol colombiano en la convocatoria. Felicito al técnico por eso, porque muchos de esos futbolistas de acá, como me pasó, teníamos hambre de triunfar. Veíamos a los de Europa y queríamos estar allá. Ahí no debe haber división, como en el 2014, que había amor propio. Jugaba uno en Europa y otro acá. El fútbol colombiano se respeta y el que sea puede jugar”



“No me digan que los que están en Europa, en Argentina, no. El que juega acá y el profe lo mete, debe mostrar su calidad, porque en el fútbol colombiano hay calidad. El que no esté bien, que se pellizque, están otros pisándole los talones” agregó.