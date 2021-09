Que ‘Teo’ regrese a la Selección Colombia, pide Carlos Antonio Vélez

La Selección Colombia aparece en el quinto lugar de la tabla de posiciones de la Eliminatoria sudamericana a Catar 2022, a pesar de que solo ha sumado en los dos primeros partidos de la triple fecha de septiembre en las clasificatorias Conmebol.



Un 1-1 con Bolivia en La Paz, y otro empate a un gol con Paraguay, en Asunción, tienen a Colombia vivo, aunque comprometido, en las aspiraciones mundialistas.



Hay cosas que todavía preocupan en el seleccionado que dirige Reinaldo Rueda, y a Carlos Antonio Vélez, reconocido comentarista de Win Sports y RCN Radio, lo puso pensativo la falta de generación de juego de ataque.



En su columna diaria en el programa ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2, Vélez lamentó que se utilicen a atacantes o extremos como mediocampistas abiertos, y no tener un hombre que sirva de “conector” diferente a Juan Fernando Quintero, quien todavía no está en condiciones de jugar 90 minutos: “Él está para jugar un rato”.



Es por eso que Carlos Antonio se aventuró a tirar un nombre como opción para Reinaldo Rueda Rivera.



“Qué bueno sería tener un conector. Esa función la podría cumplir muy bien Teófilo Gutiérrez. Sí, el mismo, el que juega en el Cali… Si se le dan opciones a Falcao, ¿por qué no se las dan a ‘Teo’?”, fue el pedido del respetado comentarista.



A sus 36 años, Teófilo caería bien en la idea de Rueda, dice Vélez: “‘Teo’ está jugando, no estamos hablando de un tipo que está parado, que no está compitiendo, me parece que jugando al fútbol nos sería muy útil… Teófilo hace el esfuercito”.



Además, Carlos Antonio sugirió a un ex Millonarios, que ya estuvo trabajando con Rueda en la Selección.



“Hay otro, que es (Cristian) Arango. Él ya estuvo con Reinaldo. Es un jugador utilizable, que se ha ganado el derecho a que lo miren. Son jugadores que dinamizan y le quitan la responsabilidad a esos 9 que estamos rotando ahí”, apuntó Carlos Antonio Vélez.