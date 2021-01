Segundo ciclo ¿Por qué el reto de Rueda en Colombia será diferente?

Reinaldo Rueda ha sido oficializado como nuevo entrenador de la Selección Colombia, luego de la salida de Carlos Queiroz y con los retos en las Eliminatorias a Catar 2022 y la Copa América. Luego de llegar a un acuerdo para su desvinculación de la ANFP y dejar a la selección de Chile.

Rueda, acompañado de Bernardo Redín (asistente) y de Carlos Eduardo Velasco (preparador físico), conformarían el cuerpo técnico en el segundo ciclo de Reinaldo en la Selección de su país. Un segundo ciclo con una única semejanza: llega porque su antecesor tuvo una crisis de resultados en el arranque de una Eliminatoria mundialista. De resto, las condiciones para su segundo ciclo, serían muy diferentes.



La primera vez que Reinaldo Rueda Rivera dirigió a la selección de mayores de Colombia fue en 2004, para asumir las Eliminatorias a Alemania-2006 y con cuatro jornadas disputadas. El combinado cafetero solo sumaba un punto y Rueda, en 14 juegos, sumó 23 puntos, ganando seis juegos, empatando tres y perdiendo otros tres. Gran rendimiento (54,7%), que sin embargo no le permitió clasificarse al Mundial, pues Uruguay se quedó con el cupo al repechaje con 25 puntos, por los 24 de Colombia (1 más que sumó Francisco Maturana).



Sin embargo, esta vez Rueda no vendría a ‘apagar un incendio’, si bien la situación no es la mejor en la tabla de posiciones en las clasificatorias a Catar 2022. Colombia tiene 4 puntos, y no uno como en 2004. Además, la generación ganadora de jugadores de la actual Selección -la mayoría de ellos jugando en Europa-, no tiene ni parecido a los futbolistas de hace 16 años, con recorrido en Colombia y Suramérica, y solo unos pocos en el Viejo Continente.



Otra gran diferencia es la hoja de vida de Rueda, que ha crecido y ha ganado prestigio en este lapso de tiempo. Cuando asumió en 2004, Reinaldo era reconocido en ese momento por su trabajo en selecciones juveniles de Colombia (acaba de salir tercero en el Mundial Sub-20 de 2003) y había dirigido tres equipos en la liga local: Cortuluá, Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín.



Ahora, Reinaldo llega con el prestigio que le dieron sus dos clasificaciones mundialistas: con Honduras en 2010 y Ecuador en 2014; también su título de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2017; además, pasos por Flamengo de Brasil y el seleccionado chileno. Incluso, fue nombrado el mejor entrenador del año 2016 en Suramérica, en los famosos premios del diario uruguayo ‘El País’.



Otra gran diferencia es la unión de los colombianos con su Selección. En aquel entonces, ni el título de la Copa América en 2001 pudo devolverle la unión con la afición, pues se fracasó en las Eliminatorias a 2002 y de que la Tricolor no jugaba bien. Ahora, hay un cariño especial gracias a las dos clasificaciones mundialistas, en 2014 y 2018, con una generación que sueña con despedirse en grande, ojalá con un título…y allí aparece, curiosamente, la Copa América 2021, que volverá a realizarse en el país después de 20 años, y sería el premio preciso para sellar ese amor entre la Selección y su gente.



Eso sí, hay un asunto que, por potestad de Reinaldo Rueda, debería también ser diferente al de su primer ciclo: la no intervención ni manoseo de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, pues hace 16 años veían al entrenador con menos respeto a su trabajo y había intromisión: hoteles llenos de amigos de los directivos, empresarios azuzando a jugadores, y hasta represalias hubo contra el director técnico por permitir reuniones de los jugadores de la época para crear la agremiación de futbolistas, hoy conocida como Acolfutpro.