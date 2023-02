¿Técnico extranjero para Colombia Sub-20? Se abre posibilidad

La Selección Colombia Sub-20 está a pocas horas de jugarse un juego vital contra Paraguay en el Sudamericano, donde buscarán ganar tres puntos esenciales para seguir con vida en el hexagonal final y poder asegurar uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia.



El rendimiento de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 ha sido de muchos altibajos donde el técnico Héctor Cárdenas ha sido constantemente cuestionado tras no tener con claridad los convocados para esta competencia juvenil, pues se le fueron jugadores fundamentales como Jhon Jader Durán y no tuvo un recambio fijo para sustituir aquella baja.





Contra Uruguay Colombia dejó ver sus fallas en definición y el sistema de juego podría cambiar de cara al próximo partido contra los paraguayos en El Campín y ante las dudas del funcionamiento del equipo, Héctor Cárdenas tendrá la misión de demostrar sus capacidades como técnico y recomponer el camino para ganar el cupo al Mundial.



Sin embargo, en caso de que Héctor Cárdenas no logre ganar y Colombia empiece a agotar sus posibilidades de no ir a la cita mundialista siendo anfitriones, la continuidad del técnico estaría decidida y de acuerdo con el programa de ESPN F90, algunos directivos del fútbol colombiano contemplarían la contratación de un técnico extranjero para la categoría Sub-20 y se abrió el debate si de verdad el entrenador colombiano no está capacitado para enfrentar procesos de selección.



“La Selección Colombia Sub-20 debe ser dirigida por un extranjero. Además, hay información en que directivos del FPC quieren que el próximo técnico sea de otra nacionalidad”, afirmó el periodista Luis Arturo Henao.



De inmediato, en el programa se abrió el debate de qué pasará si no clasifica Colombia al Mundial juvenil, donde Martín Arzuaga ratificó que no debe haber un técnico extranjero, pues se le debe dar la oportunidad a otros que están en proceso y exfutbolistas que se han preparado y que al final terminan yéndose a otros lados para poder triunfar, comentario que Andrés Marocco compartió.



“No me parece porque hay un técnico en la Sub-15 donde lleva mucho tiempo y lo mismo en la Sub-20, pero aquí no se le ha dado la oportunidad a otros nuevos entrenadores que se han ido y que han jugado fútbol”, dijo Martín Arzuaga.



Por ahora, Héctor Cárdenas tendrá la obligación de demostrar que tiene lo necesario para poder llevar a Colombia al Mundial de Indonesia, pero la posibilidad de un técnico extranjero podría ser una posibilidad a futuro en busca de mejorar el nivel de las selecciones juveniles.