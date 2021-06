¡Vuelven las Eliminatorias rumbo a Catar 2022! Tabla de posiciones

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundo de Catar 2022 están de regreso y la Selección Colombia se prepara para la doble fecha del mes de junio, cuyo objetivo principal será sumar de a tres para salir de la séptima casilla de la tabla.

La Tricolor, ahora dirigida por Reinaldo Rueda, se mide este jueves 3 de junio contra Perú, en Lima, y el próximo 8 de junio contra Argentina, en Barranquilla, por la jornada 7 y 8, respectivamente.



Con Brasil como líder de la clasificación general tras ganar los cuatro partidos disputados, acá en FUTBOLRED repasamos los partidos, resultados y la tabla de posiciones de la séptima fecha de las Eliminatorias.

Partidos fecha 7

Bolivia vs Venezuela

Uruguay vs Paraguay

Argentina vs Chile

Perú vs Colombia

Brasil vs Ecuador

Tabla de posiciones eliminatorias sudamericanas

1. Brasil, 12 puntos. +10 DG

2. Argentina, 10 puntos. +4 DG.

3. Ecuador, 9 puntos. +7 DG.

4. Paraguay, 6 puntos. +1 DG

5. Uruguay, 6 puntos. 0 DG.

6. Chile, 4 puntos. 0 DG.

7. Colombia, 4 puntos. -5 DG.

8. Venezuela, 3 puntos. -4 DG.

9. Perú, 1 punto. -6 DG.

10. Bolivia, 1 punto. -7 DG.