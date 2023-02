Colombia Sub-20 y un gran reto ante Paraguay: la pelea es peleando

La caída frente a Uruguay fue una dura advertencia para Colombia en el inicio del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. El próximo reto será este viernes (8:00 pm) ante Paraguay, en un choque de necesitados. Ninguno puede darse el lujo de ceder puntos y deben salir a recuperar terreno perdido.



Los colombianos vienen de perder ante los charrúas mientras que la albirroja apenas le sacó un punto a Venezuela. En la primera jornada del Sudamericano, Colombia y Paraguay se midieron en Cali y firmaron un empate a uno, en un duelo disputado en el mediocampo y con muy pocas opciones de gol. El que abrió la cuenta fue Allan Wlk, con un discutido penalti. La tricolor rescató el punto a través de Daniel Luna.



Ambos saben bien que es ahora o nunca. Llegan con la urgencia de ganar, no solo porque una derrota los alejará del título, sino porque también están en juego las plazas que otorgan cupo al Mundial de Indonesia, que será a mediados de este 2023.



La tricolor tuvo jornada de recuperación el miércoles y este jueves, a doble turno, el técnico Héctor Cárdenas ajustó detalles para el partido ante la albirroja. Ya conocen su potencial, pero también su debilidad. Colombia buscará sacudirse de la falta de gol y el reto es mayúsculo ante una selección que sabe defenderse bien, juega corto y no deja muchos espacios.



De momento, Paraguay marcha tercero y está metido en la pelea, por detrás de Brasil y Uruguay, que iniciaron el hexagonal con pie derecho. Colombia, que aparece en el quinto puesto, llega con la urgencia y tendrá que salir a remar ante un combinado paraguayo que ya sabe como complicar.



Diego González y Wlk serían las apuestas ofensivas de Aldo Bobadilla para derribar a Luis Marquínez, quien viene golpeado tras el error ante Paraguay. En relación a Colombia, la única ausencia pasa por Daniel Luna, quien viajó a España para fichar con Mallorca.





Colombia vs Paraguay

Fecha 2 - Fase Final

Día: Viernes, 3 de febrero

Hora: 8 pm COL / 10 pm PAR

Estadio: El Campín

TV: Caracol y RCN



Posible alineación de Colombia: Marquínes; Ocampo, Mantilla, Álvarez (Pedrozo), Salazar; Vélez, Castilla, Puerta; Monsalve, Cortés y Zuleta (Caraballo).