Reyes, con los pies en la tierra: ‘Tenemos que mantener la calma’

Muy criticado tras la derrota frente a Argentina en el primer partido del Preolímpico, el seleccionador de Colombia Arturo Reyes no vio la goleada contra Ecuador de este martes en la noche como una revancha. El entrenador destacó que “circulación del balón mejoró muchísimo”, que Jorge Carrascal “hizo un partido redondo” y que todo su equipo “entró muy concentrado y eso ayudó para generar confianza”.



Reyes también celebró el largo descanso de seis días que tendrá antes de enfrentar a Venezuela porque podrá recuperar a varios jugadores que “están con molestias” y enfatizó en que “hay que estar tranquilo, mantener la calma y pensar en recuperar estos jugadores para el próximo juego”.



Estas fueron las seis respuestas de Reyes en la rueda de prensa post partido:



¿Dónde estuvo la diferencia? “La diferencia estuvo en que nosotros pudimos marcar en momentos importantes del juego. En las oportunidades que tuvimos resolvimos rápido el juego y eso hizo que el equipo se tomara confianza y que con el apoyo de la gente se diera un resultado un poco largo. Tuvimos una o dos ocasiones más para marcar, ellos también tuvieron ocasiones para descontar así que fue un partido que el resultado dice que fue muy abultado, pero durante el juego me parece que fue equilibrado para los dos equipos”.



Sobre el trabajo de su nueva pareja de centrales (Ditta-Segura): “Son dos partidos muy diferentes, con rivales diferentes, con atacantes de diferentes características. El equipo que salió hoy al campo fue muy parecido al que salió contra Paraguay en el segundo partido que hicimos en Asunción. Gracias a Dios las cosas salieron bien y es un buen premio a estos muchachos que no han dejado de creer y saben que hicimos un buen juego, pero que tenemos dos rivales muy complicados como Venezuela y Chile”.



Del partido de Jorge Carrascal: “A mí me parece que el juego de Jorge fue redondo, hizo un gran juego. Pero no solo Jorge, en todas sus líneas, desde el arquero hasta el último atacante nuestro estuvimos muy concentrados, la circulación del balón nuestra mejoró muchísimo. Creo que hay que estar tranquilo, mantener la calma y pensar en recuperar estos jugadores para el próximo juego”.



Sobre su posición en el banco (por lo que se vio en el juego contra Argentina donde se sentó al final del juego): “Hay costumbres de entrenadores. Algunos mantienen todo el tiempo sobre la línea, a mí me gusta ir y venir, comparto las decisiones siempre. Algunas veces encuentro a Nelson, a Grigori y a Carabalí los llamo para escucharlos. Es costumbre mía ir y volver, hay veces que me siento para pensar para buscar soluciones y le digo a alguno de los asistentes que se acerque a la línea. Es una costumbre mía, no puedo hacer nada con respecto a lo que se ha dicho”.



Sobre el descanso antes de enfrentar a Venezuela (lunes 27 de enero): “Este descanso nos viene bien porque podemos recuperar jugadores que vienen con molestias. Algunos de los que terminaron el juego también tienen molestias. Estos días van a ser muy importantes para nosotros, para mantener la calma, para visualizar lo que se nos viene y esperamos recuperar bien a los jugadores. Vamos a tener prácticamente seis días y creo que nos va a venir bien”.



Sobre Ricardo Márquez: “Creo que Ricardo en el fútbol profesional colombiano ha mostrado la capacidad que tiene. Es un jugador potente. Es un jugador de no espacios largos. De pronto, por cómo se dio el juego, en las dos ocasiones que tuvo él llego después de hacer largos recorridos. Normalmente cuando hay defensas cerradas recibe de espaldas al arco y es muy fuerte ahí, pero acá le tocó hacer recorridos largos, de pronto llegó sin fuerza. También hay que tener en cuenta que el ritmo del juego fue fuerte, que él en Paraguay sufrió una molestia en la rodilla, no pudo jugar ninguno de los dos partidos. Después jugó unos minutos contra Bolivia y creo que eso le pudo hacer falta, el ritmo de competencia. Quiero resaltar el trabajo que hicieron todos, todos se comprometieron, entraron muy concentrados y eso nos ayudó a generar confianza en todo el grupo”.