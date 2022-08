Colombia vs México, EN VIVO: la tricolor busca poner un pie en cuartos

La Selección Colombia Femenina Sub-20 que dirige Carlos Paniagua buscará este sábado su segunda victoria en la Copa Mundial en Costa Rica. Después del histórico debut ante Alemania, la tricolor se ilusiona con otros 3 puntos que la mantengan en la parte alta del Grupo B, lo que la acercaría al primer objetivo que es clasificarse a los cuartos de final.

¡Finaliza el primer tiempo en el estadio Nacional! Colombia 0-0 México.



Min 45+1. Se equivoca Colombia y regala la pelota en su propio campo. Mauleón manda la pelota por fuera.



Min 43. Falta sobre Gisela Robledo que castiga la árbitra. Paola Chavero es la primera amonestada del partido.



Min 40. Las colombianas intentan no desesperar. El rival hace doblaje a jugadoras como Linda Caicedo y Gisela Robledo.



Min 35. México se ve obligada a cortar el juego de Colombia con faltas.



Min 30. Partido de ida y vuelta entre Colombia 0-0 México.



Min 28. ¡Colombia se pierde de una buena opción! Se juntaron Linda, Gisela y Gabriela. La jugada termina en un centro que no pudo concretar Rodríguez.



Min 26. Liced Serna prueba los reflejos de la arquera Celeste Espino, con un disparo de media distancia.



Min 25. Colombia intenta salir jugando desde campo propio. Busca los espacios para aproximarse al arco de Espino.



Min 23. Se aproxima México con Natalia Mauleón y primero aparece Kelly Caicedo para desviar al córner.



Min 22. Colombia anima al público con una jugada de contragolpe. Pelota de Ana María Guzmán que buscó la conexión de Linda, Gisela y Gabriela. México, con doble marca personal, desarma la jugada.



Min 20. Nuevo intento de media distancia, esta vez con Daniela Delgado. La pelota pasa por un costado del arco colombiano.



Min 18. No baja la intensidad en el partido. Colombia presiona y recupera, pero no consigue pasar del último cuarto de cancha.



Min 15. Jana Gutiérrez busca el gol con la media distancia. Colombia intenta deshacerse de la presión constante.



Min 12. ¡Atajadón de Natalia Giraldo! Mauleón ejecuta el tiro libre y la portera colombiana se exige para sacar la pelota sobre el travesaño.



Min 11. Se equivoca Ángela Barón e intenta corregir cometiendo una falta muy cerca al área.



Min 9. De a poco, el equipo mexicano se adueña del balón y obliga a Colombia a meterse atrás.



Min 7. México lo intenta con Anette Vázquez, la encargada de las ideas. La defensa colombiana, muy atenta, desarma cualquier conexión.



Min 5. La tricolor se instala en predios de México. Lo intenta por banda izquierda.



Min 3. Colombia genera la primera acción en ataque. Se juntan Linda y Gisela, pero la portera Celeste Espino se queda con la pelota.



¡Se inicia el partido! Colombia vs México, por la segunda fecha del Mundial Sub-20



5:55 pm - Actos de protocolo en el estadio Nacional de Costa Rica. Se entona el himno de Colombia.

Alineaciones confirmadas en Colombia vs México