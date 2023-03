Tropezón de Selección Colombia Sub-20 que prepara el Mundial

No fue el ensayo ideal en términos de resultado, pero hay varias lecciones tras el partido amistoso que ha disputado la Selección Colombia Sub-20 contra Gales en Murcia, España, en el marco de la preparación para el Mundial de Indonesia.

El equipo de Héctor Cárdenas fue de más a menos y sufrió por sus propios errores en el cierre, para firmar una derrota 2-0 que dio varias pistas sobre el futuro del equipo.



Colombia jugó un primer tiempo de mucho control, con dos opciones claras de Gustavo Puerta, quien perdió el duelo final con el portero galés, y Jorge Cabezas, a quien le salió un poco abierto su remate.



Lo mejor fue el aporte y el cambio que sintió el equipo con un Yaser Asprilla sacrificado, volviendo al campo propio para tener más contacto con la pelota y aprovechar su pase preciso.



Para el complemento, Gales adelantó sus líneas y se fue con más decisión sobre el arco de Castillo, quien no tuvo su mejor partido.



Se fueron Alexis Castillo Manyoma, Óscar Cortés y Jorge Cabezas para dar paso a Tomás Ángel, Luis Díaz y Mateo Mejía a los 54 minutos y el equipo sufrió una descompensación normal: los cambios no dieron el mejor resultado.



Y así, a los 64 minutos, Daniel Pedrozo quiso dar el pase atrás pero le quedó corto y los galeses, más veloes, aprovecharon para provocar el error de Castillo, a quien le anotaron con arco vacío.



No se recuperó el equipo de Cárdenas y el segundo cayó a los 90 +3, tras una duda entre Fernando Álvarez y Castillo que aprovechó un rival para meter el puntazo y decretar el 2-0.



Al final el DT nacional sacó sus conclusiones y probó alternativas para la Copa Mundo más allá del mal resultado.