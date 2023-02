Sondeo es contundente: exigen regreso de Tomás Ángel a Colombia Sub-20

El debate se armó por cuenta de un cruce de declaraciones que acabó siendo desafortunada pero que dejó en el aire un tema clave: ¿Está la Selección Colombia Sub-20 en condiciones de dejar pasar a un delantero como Tomás Ángel para el Mundial de Indonesia, en mayo próximo?

A juzgar por las declaraciones del técnico Héctor Cárdenas, las puertas estarían cerradas, aunque se argumento de falta de continuidad se ha ido borrando gracias a la confianza que la ha dado Paulo Autuori en Atlético Nacional, y que le permitió marcar un doblete para el último título de Superliga.



Después sugirió Cárdenas que el muchacho no tendría buenas relaciones con el resto del grupo, lo que el propio Ángel respondió de manera tajante: "es mentira", dijo.

Ante ese panorama, y sabiendo que no sobraron delanteros de calidad en el reciente Sudamericano y que falta tan poco para encontrar alternativas de cara al Mundial de Indonesia, FUTBOLRED consultó a sus lectores sobre la conveniencia del regreso del goleador nacional de la categoría Sub-20.



A la pregunta 'En el nivel que muestra en Nacional, ¿debe Tomás Ángel volver a la Sub-20?', la respuesta fue contundente: la opción más votada fue 'Sí, es goleador nato', con más de 270 votos de diferencia sobre la opción de mantener mejor a los que obtuvieron el cupo mundialista.



La siguiente consulta fue: 'Si insisten en no llevarlo a Colombia Sub-20, ¿por qué cree que sucede?' Y la alternativa que para nuestros lectores fue la definitiva quedó clara: 'Es por terquedad, ninguno de los delanteros del Sudamericano descrestó'.



Finalmente se consultó sobre las figuras que se están pidiendo en préstamo para esa Copa Mundo y que no estuvieron en el Sudamericano: 'Si están Yaser Asprilla y Jhon Jader Durán en el Mundial, ¿habría espacio para Ángel?', fue la consulta.



Y en este caso hubo dos opciones casi igual de votadas, las cuales dejan claro que la afición quisiera ver el regreso de Tomás Ángel al grupo: 'Sí porque hay que llevar cuatro delanteros y solo están fijos Durán y Cabezas Hurtado' fue la opción más votada, seguida muy de cerca por la respuesta 'Los buenos jugadores siempre encuentran espacio en toda convocatoria'.