Polémica en el penalti fallado de Gustavo Puerta: ¿Debió repetirse?

Colombia y Brasil no pasaron del empate a cero goles, dejando el camino al título despejado para Uruguay y Brasil, que se enfrentarán en la última jornada. La tricolor llegó a siete unidades, en un partido marcado por el esfuerzo físico, más que el juego con la pelota.

En el segundo tiempo, se presentó el choque de Kaique, portero de Brasil, contra Alexis Castillo. La agresión fue en un momento de emociones elevadas para el guardameta, al chocar con el colombiano, el central sancionó penalti. La discusión surgió por esta primera instancia, donde algunos reclamaban la tarjeta roja.



Finalmente, el central, pese a los reclamos, solo le mostró la amarilla. La discusión no acabó allí. Kaique atajó el cobro de Gustavo Puerta, pero hubo un detalle reglamentario que llamó la atención de los analistas arbitrales y conocedores del tema.



Antes de que el capitán de Colombia ejecutara el cobro, hubo una clara invasión en el área de los equipos, la cual, por norma, obligaba al central a repetir la acción. Cabe destacar que en el Sudamericano Sub 20 no se ha hecho uso del VAR, por lo que el central no reversó la acción, que reglamentariamente, debió ser nuevamente ejecutada.