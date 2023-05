Colombia sigue haciendo cuentas en Mundial Sub-20: ¿Qué le falta?

La Selección Colombia venció 2-1 a Japón y garantizó su presencia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se realiza en Argentina. El equipo cafetero había vencido por igual resultado a Israel, y con 6 puntos es el primer clasificado del grupo C.



El próximo sábado, 27 de mayo, el seleccionado que dirige Héctor Cárdenas enfrenta a Senegal en el cierre de la fase de grupos, y tiene que estar alerta contra el equipo africano, pues no puede bajar la guardia.



Con el cupo a octavos, ¿qué se juega Colombia en la última fecha? ¿Por qué sigue haciendo cuentas?



Con 6 puntos, Colombia es líder, pero Japón, que enfrentará en horario simultáneo a Israel, es segundo con 3 unidades y podría pelear por el primer lugar de la tabla.



Así, para que Colombia avance a segunda ronda como primero de su zona, necesita sumar contra Senegal. Sirve ganar o empatar, para confirmarse como líder del grupo C.



En caso de una derrota, la Selección debe esperar que Israel no le deje ganar a los nipones. Si Japón gana y Colombia no suma, ambos empatarían con 6 puntos, y será la diferencia de gol la que defina las cosas; pero, si empatan en ese ítem, Colombia será primera porque le ganó el partido en el enfrentamiento directo a los asiáticos.