Selección Colombia: fecha y hora de partidos en el Sudamericano Sub-20

La Selección Colombia ya tiene definidos sus rivales y su calendario de partidos para afrontar la fase de grupos del Sudamericano Sub-20, que se disputará en Cali, entre el 19 y el 28 de enero. La fase final (hexagonal) se disputará en Bogotá, en donde se conocerá al campeón y a los cuatro clasificados al Mundial de la categoría, el 12 de febrero.



Colombia estará en el grupo A, junto a Brasil y Argentina, además de Paraguay y Perú, en el denominado grupo de la muerte. Deberá clasificar entre los tres primeros puestos para avanzar al hexagonal final, y disputar así la clasificación al Mundial que se llevará a cabo en Indonesia entre el 20 de mayo al 11 de junio del próximo año.



A continuación, el calendario de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 2022:



Fecha 1



19 de enero

Colombia vs. Paraguay

7:30 p.m. (hora local)

Estadio Pascual Guerrero



Fecha 2



21 de enero

Colombia vs. Perú

6:30 p.m. (hora local)

Estadio Pascual Guerrero





Fecha 3



23 de enero

Colombia descansa



Fecha 4



25 de enero

Colombia vs. Brasil

7:30 p.m. (hora local)

Estadio Pascual Guerrero



Fecha 5



27 de enero

Colombia vs. Argentina

7:30 p.m. (hora local)

Estadio Pascual Guerrero