Eduardo Luis cuestiona a Cárdenas y propone reemplazo para la Sub 20

La Selección Colombia Sub 20 avanza en el Sudamericano Sub 20 y, aunque sus números no representan un mal balance, las críticas no dan tregua.

El narrador Eduardo Luis enumeró en Win Sports los defectos del equipo, habló de la escasa idea y del proceso de año y medio que no ha dado con el estilo que se esperaría y llegó a la conclusión que el problema, más que los futbolistas, está en la dirección de Héctor Cárdenas.



Por eso piensa en un posible sustituto: “aquí no lo pueden ni ver, porque es un nombre prohibido” pero es “de lo mejor que hay aquí”.



¿De quién habla? De Juan Carlos Osorio. Para el relator es una pena que no se aproveche el conocimiento del risaraldense: "ojalá Osorio fuera el formador de los jugadores colombianos y tendríamos un montón de jugadores mucho mejores".



Algunos comentaron favorablemente la propuesta y otros coincidieron en la necesidad de un cambio de DT pero no necesariamente el ex DT del América de Cali.