¿Cuándo y cómo jugará Colombia el hexagonal del Sudamericano Sub-20?

El Sudamericano Sub-20 ya tiene definido el grupo A, con la clasificación de Colombia, y el Grupo B lo tendrá listo este sábado, cuando se disputan los últimos dos partidos, ambos a las 7:30 p.m.





Se trata de los duelos Venezuela vs Chile y Ecuador vs Uruguay. Es un hecho será el primer clasificado de la zona, pero los otros dos cupos están por decidirse.



Colombia, que clasificó segunda del grupo A, y ya tiene su calendario casi listo, aunque le falta un oponente que se decide este sábado.



Así arrancará hexagonal:



Martes, 31 de marzo

Colombia vs Uruguay



Viernes, 3 de febrero

Colombia vs Paraguay



Lunes 6 de febrero

Colombia vs Tercer clasificado del grupo B



Jueves 9 de febrero

Colombia vs Brasil



Domingo 12 de febrero

Colombia vs Segundo del grupo B