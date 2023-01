Pablo Carrozza despreció a Colombia: ‘Del Deportivo Pablo Escobar’

El Sudamericano Sub 20 terminó en su fase de grupos, con los resultados donde quedaron definidos los equipos que disputarán los cupos al Mundial de la categoría. Cali fue sede de esa primera fase, ahora, Bogotá recibirá a las selecciones.



La gran ausente será Argentina, que ha sido campeona del mundo en esta categoría, donde se ha caracterizado por sacar a grandes talentos. Sin embargo, bajo el mando de Mascherano, las cosas no fluyeron y el cuadro albiceleste mostró su peor cara en la cancha.



En Argentina empezaron las reacciones, con muchas críticas al proceso del exjugador. Uno de ellos Pablo Carroza, quien se desahogó contra la Selección, pero también, menospreciando la labor realizada por la tricolor, con la despreciable comparación y alusión a Pablo Escobar.



Esto dijo el comunicador “Son chicos para mandarse las cagadas en la cancha. Argentina pierde tres partidos de cuatro. El problema no es quedar afuera, sino la manera, el no tener rebeldía e identidad de juego, no saber a qué fuimos a jugar. Argentina nunca encontró el equipo, porque Mascherano no les dio confianza a los pibes”.



Agregó “Perdimos con Paraguay, no caímos contra Francia, Alemania y Bélgica. No, con Paraguay y Colombia, el equipo que hoy nos gana es uno de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Medellín o de Barranquilla. No es que estén en la Juventus, Milan, Ajax o Real Madrid. No, es un equipo de medio pelo, gana con la camiseta. Es la primera Selección Colombia de la historia que gana metiendo, porque los colombianos meten y arrugan”.