Colombia, con tiquete a Indonesia: otro Mundial más en la lista

La Selección Colombia se ha destacado en el Sudamericano Sub 20, donde fue anfitrión. La tricolor, con los resultados de la fecha, inició el duelo contra Brasil ya clasificada al Mundial. Pese a que las opciones por lograr el título están resignadas, el objetivo principal se cumplió.



El resultado entre Venezuela y Ecuador favoreció a la tricolor. Empate a un gol que dejó a la tricolor con el tercer cupo al certamen orbital, el cual se jugará en Indonesia, pactado para disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio.



La edición del 2023 será el número 11, en un torneo donde Colombia ha tenido excelentes participaciones. Solo la final del Mundial Femenino Sub 17 supera los logros conseguidos en esta categoría, pues tiene un buen registro, pese a no llegar en algún momento a la gran final.



Todo Mundial Sub 20 está rodeado de las futuras estrellas del fútbol, de allí, se han consolidado un sinfín de nombres, entre los mejores del planeta. La primera participación para Colombia en esta competición fue en 1985, disputado en la extinta Unión Soviética.



Estuvo en el grupo A, junto a Bulgaria, Hungría y Túnez. El primer juego fue contra los húngaros, con empate a dos goles, donde anotó Wilson Rodríguez, el padre de James Rodríguez. La tricolor clasificó a cuartos de final, donde fue goleada 6 a 0 por Brasil.



La mejor participación de Colombia fue en el 2003, donde llegó a quedar en el tercer lugar del certamen. Aquel equipo estaba integrado por hombres como José Julián de la Cuesta, Jaime Castrillón, Abel Aguilar, Víctor Montaño, entre otros. Integró el grupo D junto a Japón, Egipto e Inglaterra.



En octavos de final eliminó a Irlanda, con gol de oro. En cuartos de final derrotó a Emiratos Árabes. Ya en semifinales se topó con España, donde perdió con gol de Andrés Iniesta. Derrotó a Argentina 2 a 1, quedándose con la plata.



En total, son 43 partidos en Mundiales Sub 20, con 20 victorias, nueve empates y 14 derrotas. 63 goles a favor y 51 en contra.