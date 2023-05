Empieza la eliminatoria en Colombia Sub-20: tres jugadores no seguirán

El Mundial Sub-20 de Argentina es un sueño para los jugadores que fueron preseleccionados por Héctor Cárdenas en la Selección Colombia. Pero no todos podrán realizarlo.

Los jugadores citados se reportaron este viernes a la concentración en Cali para empezar una suerte de eliminatoria, un raro reality que eliminará a tres jugadores de campo, pues a Argentina solo llegarán 21 más tres arqueros.



¿Qué pasará ahora? Hasta el 10 de mayo, en cada unidad de entrenamiento, mostrarán lo mejor que tienen para quedarse con el tiquete a Buenos Aires. En algún momento de la próxima semana se dará a conocer el listado de los elegidos y la decepción será para tres eliminados.



Ese 10 de mayo viajará la delegación, que trabajará con la mente puesta en los Japón, Israel y Alemania, rivales en la primera fase, hasta el 19 de mayo.



La elección, en todo caso, se hará más sencilla ahora que Isaac Zuleta se bajó de la convocatoria por lesión.



No hay certeza sobre la presencia de Jhon Jader Durán, el estelar delantero de Aston Villa, a quien muy seguramente no prestarán pues no existe la obligación. Distinto es el caso de Óscar Cortés, de Millonarios, quien está junto al grupo tras una polémica entre su club y la selección nacional que se resolvió solo por la obligatoriedad, especificada en el reglamento, de dejarlo ir a la tricolor.



Vale recordar que el 21 de mayo el equipo nacional debutará en la Copa Mundo contra Israel, el 24 se medirá a Japón y el 27 cerrará el grupo contra Senegal, el coco del grupo C.

