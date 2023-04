Colombia en crisis en el Sudamericano Sub-17: perdió con Brasil

La Selección Colombia quedó en grave riesgo de quedar eliminada en el Campeonato Sudamericano Sub-17 2023, luego de perder este lunes con Brasil por 1-3 en Guayaquil, Ecuador.



La Tricolor, dirigida por Juan Carlos Ramírez, es última en el grupo A, la más goleada y la que tiene menos esperanzas matemáticas. Son 7 goles en contra en los últimos dos partidos, una estadística que desmotiva a los jovencitos colombianos.



El primer tiempo fue luchado y parejo; pero en la parte complementaria Brasil puso los goles y acabó con la ferviente selección cafetera.



Dudu abrió el marcador de penalti, al minuto 54; sin embargo, Colombia no desfalleció y logró empatar al 67’, por intermedio de William López, quien anotó el primer gol cafetero en el Sudamericano Sub-17.



Brasil no dejó reaccionar a Colombia y volvió a ponerse en ventaja al minuto 69: Filipi Marinho de Souza aprovechó en el área para anotar el 1-2 de la ‘Verdeamarela’.



Al minuto 87, Rocha sentenció el triunfo brasileño 1-3, y no alcanzó para que Colombia pudiera revertir la situación. Al 90+2’, Valim se fue expulsado en el seleccionado brasileño, pero no hubo tiempo para más.