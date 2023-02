Colombia Sub-17: fechas y hora de sus partidos en el Sudamericano

La Conmebol hizo oficial las fechas y los horarios de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17, que se realizará en Ecuador del 30 de marzo hasta el domingo 23 de abril.



La Selección Colombia estará en el grupo A y competirá en Guayaquil contra Ecuador, Chile, Uruguay y Brasil.



El Campeonato entregará cuatro cupos a la Copa Mundial Sub-17 que se jugará en Perú (10 de noviembre al 2 de diciembre). Perú ya está clasificado por ser el país sede.



Colombia debutará contra Uruguay el jueves 30 de marzo, a las 4:30 p.m., en el estadio Christian Benítez; luego jugará sus partidos seguidos y descansará en la última fecha.



Este es el calendario de la Selección Colombia Sub-17 en el grupo A:



30 de marzo: Colombia vs. Uruguay - 4:30 p.m. | Fecha 1



1 de abril: Colombia vs. Ecuador - 7:00 p.m. | Fecha 2



3 de abril: Brasil vs. Colombia - 7:00 p.m. | Fecha 3



5 de abril: Colombia vs. Chile - 4:30 p.m. | Fecha 4