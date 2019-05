'En el terreno de juego es donde uno se gana las cosas': Stefan Medina

Stefan Medina volvió a la Selección Colombia y desde este martes estuvo a la par de sus compañeros en la práctica que se vivió en El Campín.



“Me sorprendió estar aquí por como se dieron las circunstancias, que no estaba en la lista inicial, pero llegue por el infortunio de un compañeros. Siempre trabaje para estar, mejorar y ser tenido en cuenta”, contó el defensor.



Una vez más, al antioqueño le preguntaron por las críticas que ha recibido en todo este proceso con la Selección Colombia, y una vez más respondió con tranquilidad.

“(A los críticos) No tengo nada que decirles. Yo trabajo en el terreno de juego y allá es donde uno se gana las cosas. Como hay críticas también hay cosas maravillosas y me quedo con lo positivo. Yo me enfoco en mejorar”, dijo Stefan.



Sin embargo, Medina expresó que no fue fácil vivir esos momentos, pero que ahora, más maduro, vive la situación de manera diferente.



“Al principio no fue fácil por temas familiares, pero me ayudó a crecer como persona y jugador. Hoy en día le doy gracias a Dios porque estas cosas me han hecho más fuertes”, expresó.



Sobre la Copa América, torneo en el que espera estar luego de una gran campaña con Monterrey, dijo que “tenemos que enfocarnos en trabajar y hacernos un grupo fuerte. No es sencillo jugar una Copa América.