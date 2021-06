Stefan Medina apuntó contra el mal estado de las canchas en Brasil

Colombia se pone a punto para el duelo de cuartos de final frente a Uruguay. Recordemos que el duelo tendrá lugar el próximo sábado 3 de julio en el Estadio Nacional de Brasilia Mané Garrincha, a partir de las 5 p.m.



En rueda de prensa, Stefan Medina dio su opinión respecto a las virtudes ofensivas del rival, habló de su sana competencia con Daniel Muñoz y dejó un llamado de atención por el estado de los diferentes terrenos de juego.

Frenar a la dupla Suárez-Cavani - Nos vamos a enfrentar a una selección muy importante, tienen un sistema de juego muy claro y a medida de eso se hacen demasiado fuertes. Por supuesto tienen jugadores élite que compiten en los mejores clubes del mundo y que han hecho una gran historia. Colombia debe estar muy atento a cada movimiento que haga uno de ellos y tener la capacidad, como equipo, de darles menos posibilidades. Venimos de hacer un partido extraordinario contra una de las mejores selecciones del mundo (Brasil), el sistema de juego fue tan clave que no le permitimos muchas opciones a grandes jugadores. A partir de ahí, Colombia se tiene que hacer fuerte y ya después buscar la manera de hacer nuestro fútbol y hacerles daño.



Duelo con Daniel Muñoz - Por supuesto que somos dos jugadores con características diferentes. En cuanto al sistema de juego y lo que quiera el cuerpo técnico, se eligirá a cada uno de nosotros. Daniel (Muñoz) es un extraordinario jugador que lo ha hecho de gran manera y eso es bueno para la Selección, el equipo... Tener esa competencia interna que nos permita crecer cada día como Selección y por supuesto vamos a estar a la expectativa del momento en que seamos utilizados y entregarlo todo.



Jugar junto a Muñoz contra Uruguay - En realidad no puedo entrar mucho en detalles. No es una respuesta que me corresponda. Nosotros siempre vamos a estar a disposición, tanto Daniel como yo estamos entrenando día a día de la mejor manera para ser tenidos en cuenta y seguramente el que esté dentro del terreno de juego lo va a dar todo por la Selección, el equipo y porque sea beneficioso para todos. Ayer llegamos a Brasília, estamos ya trabajando los puntos fuertes de nuestro rival y vamos a ir encontrando poco a poco el mejor sistema para enfrentar a Uruguay.



Virtudes de Uruguay - Es una selección muy fuerte, competitiva, tienen su idea muy clara y en base a eso se hacen demasiado fuertes. Pueden no ser espectaculares, pero sí son demasiado prácticas y después tienen individualidades que marcan diferencia. va a ser muy complicado y estoy muy seguro que vamos a entregarlo todo.



Crítica a los terrenos de juego - Ha sido una Copa América atípica. Por tantos problemas externos a nosotros se tuvo que cambiar la sede, las canchas no han estado en sus mejores condiciones y eso no ha permitido que quizás el juego sea un poco más espectacular. Es una Copa América histórica, selecciones demasiado fuertes y por supuesto que a partir de hora será mucho más interesante, competitivo. Ojalá que nosotros tengamos la posibilidad de encontrarnos en el terreno de juego para seguir buscando los objetivos.