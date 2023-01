¿Debut de Colombia en Sudamericano produjo más dudas que ilusión? Vote

La Selección Colombia no pasó del empate 1-1 en su estreno en el Sudamericano Sub 20 del que es sede y, aunque corrigió las fallas del primer tiempo en el segundo, no fue demoledor como se esperaba.

Vale decir que es solo el primer juego y que en el grupo A, que completan Brasil, Argentina, Paraguay y Perú, clasifican tres a la siguiente fase, en la pelea por uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia. No es momento de perder la cabeza.



Pero es un hecho que la baja de última hora de Jhon Jader Durán, la pérdida de ese cupo en beneficio de ausentes como Tomás Ángel y la presión del estreno marcaron la pauta en el estreno en el Sudamericano. ¿Qué le gustó? ¿Qué no? ¿Qué le generó preocupación? Participe en el sondeo y haga escuchar su voz:

Sondeo ¿Cómo calificaría el debut de Colombia en el Sudamericano Sub 20?
Bueno, se recuperó de un mal primer tiempo y respondió en el segundo
Malo, no hay noción de equipo y hay demasiadas fallas individuales
Pobre, hay talento pero la dirección técnica es muy plana
Mediocre, no hay jugadores que hagan diferencia y el DT es inexperto
No sabe / No responde

A la hora de las culpas, ¿cuál es su veredicto?

Sondeo ¿Quién o quiénes son culpables del gris empate contra Paraguay?
El DT Cárdenas, su convocatoria es insuficiente tras perder a estrella Durán
Los jugadores, que no tienen nivel suficiente para una Selección Colombia
Los directivos, que no exigen resultados aunque ofrecen buena preparación
Otro (s)

¿Puede ver el vaso medio lleno o medio vacío?

Sondeo ¿Rescata algo del debut o todo lo decepcionó?
Todo fue muy pobre: nivel de jugadores, dirección técnica, convocatoria y reacción
Me gustaron Monsalve y a los centrales, los más destacados de Colombia
Todos son excusables por jóvenes, pero el DT no puede dejar fuera a Ángel cuando perdió a Durán
No sabe / No responde

Falta mucho, pero ¿qué le dice su instinto?