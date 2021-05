¿Con 10 o sin 10? ¿Cómo reemplazar a Quintero en Selección Colombia? 

Juan Fernando Quintero hizo lo más difícil: ganarse un cupo entre los 26 convocados a la Selección Colombia, para los duelos contra Perú y Argentina por las Eliminatorias a Catar 2022. Y en el trámite lo perdió: una dificultad logística le impidió llegar de China a Barranquilla y así su lugar ha quedado vacante.

¡Y quién ha dicho miedo! La discusión ahora se da en dos frentes: sin Quintero, ¿vale la pena insistir en jugar con un número 10 clásico? Si así fuera, ¿quién debería ser?



Primero, la eterna discusión del creativo. Ocurre que con el debut de Reinaldo Rueda en esta Eliminatoria es prematuro saber si apostará o no a un número 10 clásico. Con Quieroz esa figura se desterró, pero buena parte del mérito del nuevo DT es que conoce ese ADN del fútbol local, que a decir verdad tiene en su secuencia genética el uso de un armador puro. ¿Corresponde apelar a esa herencia o implementar un juego más moderno y directo como el que pretendía el portugués?



El armado de la convocatoria da otras señales: salvo James y Quintero no hay jugadores con ese perfil tan definido y en cambio aparecen muchos volantes mixtos, caso Perlaza, Uribe, Pérez, Cuéllar, Lerma o Yairo, cuando no extremos como Díaz, Borré o hasta Muriel, además del siempre enigmático Cuadrado, que funciona en ambos escenarios. ¿A qué jugará Rueda?

Sin Quintero, ¿quién?



El cupo del ausente Juan Fernando Quintero tiene más de un aspirante. Para elegirlo también pesan muchos factores, que pasan por la propia decisión de Rueda de llamarlo a pesar de tener solo 5 partidos en la temporada y de tener muy, muy poca competencia. Parece una apuesta a la memoria, a la experiencia de dos Mundiales de mayores y el conocimiento del grupo base.



Ahí podría calificar un hombres como Edwin Cardona (28 años), quien tiene siete partidos en el año y dos goles. Pero ojo, que está lejos del ritmo que traía en Boca Juniors, pues se recuperó de una lesión muscular que lo apartó casi un mes, justo después se contagió de covid 19 y al presentar una miocarditis tuvo que parar 14 días. Aquel penalti en el torneo argentino que tanto se le criticó puede ser un resumen de su actualidad. Pero si hay alguien que hace parte del grupo, que sabe resolver partidos y enfrentar a los argentinos, a los que conoce bien, ese es el antioqueño.



Después aparece Andrés ​Andrade (32 años), de Atlético Nacional. A su favor, 26 partidos, 7 goles y mucha más competencia que la que ofrecen, por ejemplo, Cardona y hasta el propio Quintero. Conoce la posición, es verdad, pero no tiene memoria con el grupo y, sin tiempo de entrenamiento, eso puede jugar en contra. Y un detalle no menor: está en el país y puede sumarse sin problema a la concentración en Barranquilla.



Otro candidato, que cumple con esos requisitos de competencia y presencia en el país pero además suma la juventud que puede ser la apuesta a futuro, la carta de renovación, es Jaminton ​Campaz (21 años). Ha jugado 22 partidos y ha marcado 6 goles con Deportes Tolima, tal vez la gota de calidad que tiene a su equipo vivo en la Liga local y compitiendo a nivel internacional.



Un plan D bien puede ser Andrés ​Ricaurte (28 años), aunque solo tiene 6 partidos y 1 gol con Dallas en una MLS a la que no parece apuntar con mucha decisión el técnico Rueda.