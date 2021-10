Colombia, sin 'hombres gol', se mide a mejor defensa de Eliminatoria

La Selección Colombia tendrá un duro reto este domingo frente a Brasil, que llega prácticamente clasificada al Mundial de Qatar 2022. El equipo de Tite no ha cedido un solo punto y la presión es mayor, pues la tricolor necesita ubicarse mejor en la tabla y hacer valer los puntos que sumó de visita en plazas complicadas como La Paz, Asunción y Montevideo.



En Barranquilla, los dirigidos por Reinaldo Rueda buscarán dar el golpe pero Brasil no quiere sorpresas. Ellos quieren terminar una Eliminatoria con cifras perfectas, mientras que Colombia saldrá a jugarse la vida y de paso a hacer historia. Todavía no sabe lo que es ganarle a la canarinha en el torneo que da cupo al mundial.

La 'súperpoderosa' Brasil, comandada por Neymar, viene de superar a Venezuela. Suma nueve victorias en nueve juegos; ha marcado 22 goles y apenas ha recibido tres. El más reciente se lo anotó Eric Ramírez en la jornada anterior. André Carillo y Renato Tapia, de Perú, le habían marcado antes. Pero a ninguno de los dos equipos de nada les sirvió, pues terminó remontando.



La Selección Colombia es el tercer equipo que más goles ha convertido en la Eliminatoria, después de Brasil (22) y Ecuador (19). Sin embargo, seis de los 16 tantos, han sido marcados por sus 'hombres gol', quienes justamente no están en esta fecha triple: Miguel Borja y Luis Muriel. Ellos son los goleadores del equipo en el torneo clasificatorio. Cada uno tiene tres anotaciones.



Hay algo más que preocupa y es que además de Borja y Muriel, solo Duván Zapata, Falcao García, Roger Martínez y Luis Díaz han conseguido anotar un gol en lo corrido de la Eliminatoria. Los otros tantos han sido convertidos por defensores y centrocampistas. ¿El ataque de Colombia sigue en deuda?





Fecha 1

Colombia 3-0 Venezuela (Gol de Duván Zapata y doblete de Luis Muriel)



Fecha 2

Chile 2-2 Colombia (Goles de Jefferson Lerma y Falcao García)



Fecha 4

Ecuador 6-1 Colombia (gol de James Rodríguez)



Fecha 7

Perú 0-3 Colombia (Goles de Yerry Mina, Matheus Uribe y Luis Díaz).



Fecha 8

Colombia 2-2 Argentina (Goles Luis Muriel y Miguel Borja)



Fecha 9

Bolivia 1-1 Colombia (Roger Martínez)



Fecha 6

Paraguay 1-1 Colombia (Juan Guillermo Cuadrado)



Fecha 10

Colombia 3-1 Chile (Doblete de Miguel Borja y gol de Luis Díaz)