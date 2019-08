La nueva Selección Colombia: Queiroz los prefiere altos y jóvenes

El técnico Carlos Queiroz ha convocado a la Selección Colombia a 24 hombres para los próximos partidos amistosos de la fecha FIFA, contra Brasil (6 de septiembre) y Venezuela (10 de septiembre).

Sin James ni Falcao por primera vez desde 2011 (ambos, oficialmente, con problemas físicos), con dos nuevos convocados, cuatro arqueros y varias ausencias de renombre, teniendo en cuenta los últimos llamados, el portugués parece tener ahora una intención clara de implementar un nuevo estilo de juego, con un toque de fútbol moderno y de escuela europea, que es lo que se esperaba desde el momento de su contratación.

Y entre los nuevos requisitos parece haber dos fundamentales: ser alto y joven. Para ser más específicos: medir más de 1,75m y no tener más de 30 años de edad, con las excepciones de David Ospina, Cuadrado y Falcao, referentes absolutos del viejo y el nuevo proceso.



El dato de los 24 llamados este martes es contundente: el promedio de estatura es 1,83 metros y el de edad es de 25,8 años.



Son los cuatro arqueros, por supuesto, responsables de subir el promedio de estatura: el titular, Ospina, apenas llega a 1,83m, pero Montero tiene 2m, Aldair Quintana 1,94m y Eder Chaux 1,89m. En edad, los arqueros promedian 26,5 años. Camilo Vargas, aunque mide más que Ospina (1,88m), tiene 30 años y ya no hace parte del proceso.



El caso de la defensa también es muy gráfico: Stefan Medina mide 1,80m; Luis Orejuela, 1,77m; William Tesillo, 1,84m; Cristian Borja, 1,80m; Yerry Mina, 1,95m; Jhon Lucumí, 1,87m; Dávinso Sánchez, 1,87m y Óscar Murillo, 1,84m. Este último es el único mayor de 30 años en la zona posterior (tiene 31) y su llamado casi es la excepción que confirma la regla. Él sube un promedio de edad que está en 25,6 años.







En el mediocampo es donde se registra menor promedio de estatura: 1,79m. James lo subiría (1,81m de estatura, 28 años) pero no estará por lesión, Y en términos de edad, Cuadrado (1,79m, 31 años) y Orlando Berrío (28 años, 1,82m) suben el listón. En la lista, Daniel Muñoz (23 años, 1,83m), Wilmar Barrios (25, 1,78m), Yairo Moreno (24, 1,76m), Orlando Berrío (28, 1,82m), Jefferson Lerma (24, 1,79m), Mateus Uribe (28, 1,80m) y Luis Díaz (22, 1,80m), prueban que Queiroz apuesta a un promedio de edad de 25,6 años.



En este sector se abre la duda de lo que pasará con Jarlan Barrera (23 años, 1,73m) y Juan Fernando Quintero (26 años, 1,68m). El primero no entró en la selección a pesar de la ausencia de James, de que cumple el requisito de ser muy joven y pasa por un gran momento: es de la dinastía de los 'bajitos'. El mismo caso se repetiría con Quintero, aunque desconocer que fue figura de Colombia en el Mundial de Rusia y campeón de Libertadores con River Plate, puede ser más difícil. En este mes de septiembre debe estar recuperado de una lesión de ligamento que lo sacó de Copa América. ¿Habrá una excepción de talento de su caso?



Para la delantera, sin Falcao (33 años, 1,77m), la medida de estatura no es demasiado alta, curiosamente : Duván Zapata tiene 1,86m, Santos Borrés 1,74m, Muriel 1,78 y Roger Martínez 1,80m. Eso sí, no tener a 'El Tigre' baja el promedio de edad, que es de 26 años.



Sin embargo, nuevamente otros jugadores talentosos pero por fuera del nuevo estándar, quedarían afuera, como es el caso de Yimmi Chará (28 años pero solo 1,69m de estatura), a pesar de tener experiencia en Selección. No se entiende en cambio un caso como el de Yony González (Fluminense), quien a sus 25 años y con 1,85m de estatura, está por fuera mientras otros con menos ritmo, como Berrío, sí clasificaron... En fin.



La consigna, en todo caso, es clara: el corte europeo se hará en esta nueva era de Queiroz con jugadores que tengan buen promedio de estatura, juventud para asegurar renovación y aguantar altísima exigencia y experiencia y roce internacional para no fallar a la hora de la competencia. El talento, como antaño, ya no será suficiente garantía.