Otra queja por arbitraje: ‘discutible’ empate de Colombia en Paraguay

Paraguay mereció vencer a Colombia, rival con el que igualó 1-1 en Asunción, manifestó este domingo el seleccionador Eduardo Berizzo, para quien sus pupilos tienen tiempo para corregir el desempeño en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.

"El equipo ha hecho un gran esfuerzo por equiparar esa jerarquía rival, Colombia es un gran rival y creo que si hubo un ganador debimos ser nosotros por las situaciones que conseguimos en el segundo tiempo y fallamos", dijo el argentino en la rueda de prensa.



En concreto se refirió a la última fase del encuentro, cuando Paraguay se mostró más ofensivo. "Tuvimos en los últimos minutos del partido (ocasiones), en ese momento a lo mejor necesitas tranquilidad y no la teníamos, estábamos deseosos de ganar el partido y ansiosos y tal vez no elegimos el mejor golpeo de la pelota, desafortunadamente", dijo.



Asimismo, Berizzo calificó de "discutible" el penalti que supuso el empate, después de que Antonio Sanabria pusiera a los guaraníes por delante en el marcador. "Cuando el partido mejor estaba para nosotros en el inicio del segundo tiempo recibimos un penal discutible, que empareja el partido y nos obliga otra vez a ir a la búsqueda", añadió.



"El equipo tuvo una gran actitud, una gran entrega, lo dan todo, los futbolistas lo dan todo, es lo que me queda", agregó. No obstante, Berizzo reconoció que "el punto frustra y no te agrada empatar", aunque señaló que la eliminatoria está en su ecuador.



"No pienso nada que sea definitivo, estamos en la fecha ocho de 18 fechas, todos los partidos se deciden por un margen muy corto, nuestros rivales, como el de hoy, son rivales de jerarquía, de muchísima jerarquía",indicó.



"Hay que seguir corriendo, hay que seguir luchando, los resultados buenos te meten arriba, hoy una victoria nos metía en zona de clasificación, entonces el pesimismo es a veces un tanto exagerado", dijo.



Paraguay, que días antes perdió ante Ecuador (2-0), enfrenta el jueves a Venezuela en un partido vital para sus aspiraciones y en medio de criticas al entrenador. Al respecto, un periodista participante en la rueda de prensa instó a Berizzo a presentar su renuncia tras el encuentro contra Venezuela. "Le agradezco desearme quedarme sin trabajo, yo no se lo desearía a nadie", contestó Berizzo.