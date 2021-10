Reinaldo Rueda: 'sabemos cuál es nuestra situación en Eliminatorias'

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, atendió a los medios, en el previo al duelo de este jueves contra Uruguay. Aprovechó para hablar del compromiso, cambios probables y de cómo ha encontrado al grupo de concentrados en los días de trabajo.





Poder ganarle a Uruguay y reto pendiente como entrenador: el análisis de la asignatura pendiente es claro, no solo yo sino el fútbol colombiano. Es la gran motivación para este juego, el deseo de hacer un buen juego, que nos permita marcar la diferencia, eso se logra cuando se anotan goles. Colombia ha tenido buenas presentaciones en Uruguay, ha faltado finalizar, concretar, ahí pasa la gran diferencia.



Decisión de no llamar a otro jugador en reemplazo de Borja: lo de Miguel Ángel ya habíamos hecho una cobertura macro en esa posición importante, como Radamel, Duván, Roger, son posiciones neurálgicas, que espero hasta último momento para recibir los informes médicos. Ver hasta el último minuto los partidos donde actúan nuestros jugadores y los respectivos informes de los cuerpos técnicos. La tendremos cubierta con los nombres que acabo de nombrar. Lamentando el impase de Borja, pero son los riesgos en estas convocatorias.



Rotaciones y cambios en el plan de juego: Colombia siempre intenta ser fiel a lo que sienten los jugadores, a lo que ha sido históricamente el comportamiento. Independiente de las consideraciones o ajustes realizados, en la fantasía que uno hace como entrenador. La idea será ser fiel a lo que le gusta, hacer un buen juego, con inteligencia, con orden, disposición y convicción que tenga el equipo para sacar el resultado que todos queremos.





Cuentas que hacen para la triple fecha: en nosotros está el espíritu competitivo, de sumar de a tres. Ningún técnico en el mundo y jugador entra a la cancha para empatar o perder. Vamos a lograrlo con nuestro accionar, con la disposición y las bondades que tengamos. Todas las personas que compiten, están con la ilusión de ser ganadores.



Recuerdo de lo hecho en Copa América contra Uruguay, dentro del planteamiento: la referencia la hemos tenido en cuenta, tanto en el sistema, ordenamiento y comportamiento de todos en ese partido. Nos faltó finalizar en esa ocasión, por eso llegamos a lo penaltis. Fue un gran partido de Colombia y contamos con un gran porcentaje de los hombres de esa ocasión. Podemos tener a Cuadrado y a Uribe, que se perdieron ese duelo. Seguiremos analizando, tendremos revisión de video, el entrenamiento. Conocemos el accionar del rival, desde lo táctico y estratégico, que lo tienen estandarizados.



Todo pasará por el nivel de nuestros jugadores, en junio julio ellos estaban en otro nivel, hoy hay otro. Tratamos de armonizar y hoy haremos la práctica con el plantel completo. Ayer sobre la madrugada llegó Borré y Mojica. El entrenamiento de ayer fue con el grupo incompleto. Por fortuna tenemos el grupo completo.



Trabajo para neutralizar la pelota con Uruguay: es una selección madura, con huella de trabajo, continuidad del cuerpo técnico, con una base importante de los mundiales recientes y Eliminatorias. Hemos estado documentándonos, revisando. La experiencia de la Copa América fue positiva. Hay que tener el orden para encarar un rival intenso, más cuando impone sus condiciones.



Ausencia de Álvaro Montero en la convocatoria: la función mía es de seleccionar, por los momentos de los jugadores, por todos los factores que hay que analizar. La variación en el arco puede ser de un cambio total. Contra Perú atajó Camilo y llegó a ser el primero. Hay encasillamientos.



Creo que ha sido importante la evaluación en el caso de Aldair, Álvaro, Juan Moreno, Mosquera y de todos los arqueros que hemos integrado. Conocer sus características y el comportamiento en los clubes. Pasa por una serie de factores para determinar, las circunstancias de los juegos determinarán quién debe asumir la responsabilidad de estar en la Selección.



Situación en la tabla de las Eliminatorias: la obligación está en los tres, hay que ser inteligentes. El deseo de reivindicarse por lo de Barranquilla, está, solo se puede logar jugando y anotando goles. Será la obligación y en la situación en la que estamos. Eso lo hablé con la mitad del grupo, de revisar la tabla, saber cómo estamos en goles a favor y en contra, todo eso debemos tenerlo presente para plasmarlo en la cancha.



Jugadores que pueden ser sancionados: ese tema lo traté antier con el grupo. No es fácil, la sensación desde el partido contra Chile se ha palpado, que hemos caído en las sanciones. Les pedí el favor. Todos lo sienten, con lo que significa Brasil y es la gran tentación. La experiencia nos ha dicho que primero es sábado que domingo. Hay que blindarnos, cada jugador lo sabe, los medios lo publican.



Es un partido que le gusta ser intenso, los duelos son fuertes. El partido contra Ecuador fue cortado. Necesitamos jugadores que no piensen en los otros, pero que piensen en Uruguay. No es fácil, es un tema que me ha quitado mente. Hay algo especial, pero la focalización está en mañana, en los tres puntos y no caer en la tentación de pensar en el domingo.



Trabajo en el juego ofensivo para lograr el triunfo: ayer ensayamos dos delanteros y uno retrasado, no fue positiva, hoy intentaremos ensayar otra. Antier tuvimos unos minutos, pocos por los viajes que han realizado. Hemos analizado de cuál puede ser la mejor variante, disposición y en cuanto a nuestro comportamiento en la fase ofensiva



Complicaciones en el caso de tantos partidos en poco tiempo: vivimos por primera vez esa experiencia, en algún momento en juveniles se tiene esa experiencia de jugar tantos duelos seguidos. Pero no de la forma como nos tocó el mes pasado, con muchas características distintas en cada duelo. Cuadrado lleva 11 años en la Selección y jugó en La Paz, con pocos duelos, nunca había estado 90 minutos en todos los tres partidos. Todos vimos qué pasó con él tras el partido contra Chile. Nos dejó como enseñanza, viviendo esos tres partidos en siete días.



La ventaja es que tendremos dos partidos de local. El primer es Uruguay y no es fácil aislarse de los otros dos. Yo ayer le dije a Cuadrado, quiero que se blinden y piensen ya solo en Uruguay, pero es difícil. No quiero caer en la tentación.



Caso de Juan Fernando Quintero: con él quedamos en esa proyección de su continuidad. Tuvo unos días de pausa luego del partido, pues le hicieron un procedimiento quirúrgico en sus dientes. Luego se reintegró al entrenamiento del Medellín, ellos enviaron un informe de lo que realizó en estos 20 días para la convocatoria.



Papel de los líderes del grupo: hay buena receptividad, llegó Radamel, Cuadraddo. Hasta ayer hizo la primera unidad de entrenamiento Ospina. Son hombres que saben la necesidad de enfocarse en cada juego, será importante lo de la práctica, en el previo, en el camerino, en el intermedio. Sus conceptos serán valiosos. Esa receptividad es más fiable. El gran respeto que hay en esos tres líderes, además de otros que han asumido ese rol pese a la juventud.



Jugadores para el ataque contra Uruguay, pensando en los hombres de la zona defensiva: la defensa que tiene es una de las variantes. Han ido mejorando, aparecieron hombres jóvenes pero que ya están consolidado. Caso Valverde, Vecnio, Torreira. Además de la pareja de centrales que ha involucrado jóvenes. Tienen otras alternativas con juego elaborado o directo, ese último lo tienen como esencia.



Lo hemos analizado en todos sus juegos, como locales y visitantes, lo que hicieron contra Ecuador. Todas sus variantes están en consideración para los jugadores y en los videoanálisis.



Los que ingresen ejecutarán de acuerdo a la lectura de las situaciones de juego. Estamos preparando todo para resolver las situaciones