Calculadora y camándula para Colombia: ¡empieza la operación milagro!

Llegó el día. Ya no sirve decir que esta es la Bolivia más 'derrotable', que si no se gana ahora entonces cuándo, que tenemos más y se tiene que notar en la cancha. Todo lo hemos dicho desde casi un año y no se cumplido nada. Así que ahora lo prudente, lo sano para la Selección Colombia, es tomarse a Bolivia con la seriedad de un rival que no tiene nada que perder y asumir la responsabilidad y la presión de saber que en Barranquilla se puede avivar la llama de la ilusión mundialista o tirarlo todo al cesto de la basura de una buena vez.

Colombia se mide este jueves (6:30 p.m.) a una Bolivia eliminada pero llena de jovencitos con afán de vitrina, lo que da una sensación incómoda de riesgo. El ambiente no es del antaño y en Barranquilla están todos más preocupados por el inicio del Carnaval, el viernes, que por lo que pueda pasar el jueves en un estadio Metropolitano que, al parecer, no se llenará, por mucho que el técnico Reinaldo haya pedido unión y respaldo. También a eso tendrán que hacerle frente sus pupilos.



Dice la estadística que en 13 partidos por Eliminatorias Colombia ganó 8, pero también que empató 4 y perdió uno. Dice que ganó sus últimos 6 encuentros contra los bolivianos en Bogotá y en Barranquilla. Pero no dice nada de la incómoda situación de un equipo que lleva 7 partidos sin anotar un solo gol, angustiosa realidad que lo tiene con la primera boleta de eliminación entre todos los que conservan ilusión matemática a esta altura.



Y ese es el lío gordo a resolver. Colombia padece una preocupante falta de eficiencia y eficiencia en su circuito ofensivo que no se ha podido resolver ni con el regreso de James, ni con la velocidad de Luis Díaz, ni con distintos nombres que han acabado empantanados en una misma realidad: se llega mucho pero sin precisión, se choca una y otra vez contra equipos que vienen a cerrarse disciplinadamente, se cruzan los caminos de generadores de juego y definidores que desperdician las pocas opciones que quedan de frente al arco. Se falla, invariablemente.



Sin muchas luces sobre la solución a ese defecto recurrente, muchos piden arriesgarse, sacrificar a hombres de marca para ganarlos en tareas ofensivas, apostar por James y Quintero juntos, como en el inolvidable 3-0 a Polonia del Mundial de Rusia 2018, o atacar incluso con tres delanteros. Lo que en realidad falta es crearle un rol distinto a Luis Díaz, que no lo encierre por la banda izquierda sino que le permite circular con libertad por el frente del área rival, apelando a su gran remate de media distancia y a sus apariciones sorpresivas a pura velocidad. No sirve caer en el absurdo de que todos tiene que ayudar a frenar a Bolivia, empezando por él, solo porque así le toca en Liverpool: ¡aquí que juegue, eso es lo único que importa!



Después, teniendo libre al referente y con apoyos en la salida y todas las coberturas necesarias a su espalda, hay que sacar la calculadora: lo que debería pasar en esta fecha es que Uruguay y Perú empaten, y que Chile pierda con Brasil en el Maracaná, con lo cual Colombia amanecería sexto en la tabla, el próximo viernes.



Aún estará fuera del Mundial pero con confianza para buscar la victoria final contra Venezuela, para lo cual habrá que esperar que Chile tendría que derrotar a Uruguay de local y que Perú no le gane a Paraguay en Lima.



Pero como dicen ellos, los jugadores, lo primero es Bolivia y no es descartable que se gane por buena cantidad de goles, en caso de triple empate en 23 unidades, una realidad difícil pero matemáticamente posible. Es la hora de dejar de hablar y empezar a hacer lo que corresponde: nunca le faltó fútbol a Colombia, no puede ser que ahora desaparezca.

Alineaciones probables





Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Yairo Moreno; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Fernando Muriel. Seleccionador: Reinaldo Rueda



Bolivia: Guillermo Viscarra; Marc Enoumba, Luis Haquín, Jairo Quinteros, José Sagredo; Franz Gonzáles, Moisés Villarroel, Ramiro Vaca, Roberto Carlos Fernández; Jaume Cuéllar y Bruno Miranda. Seleccionador: César Farías



Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Hora: 6:30 p.m.

TV: Caracol