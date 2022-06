Colombia tendrá duro rival en la semifinal del Torneo Maurice Revello

La tricolor avanzó invicta a la fase semifinal del Torneo Maurice Revello, anteriormente conocido como el Esperanzas de Toulón. Después de 1-1 ante Comoras, perdiendo un punto tras caer en la tanda de penaltis, Colombia superó 2-1 a Argelia y este lunes hizo lo propio ante Japón, a la que venció 2-1. Finalizó primera del grupo C con 7 puntos.



Ahora, su rival será Venezuela, que viene de superar 1-0 a Indonesia, 2-1 a México y de empatar 1-1 con Ghana, imponiéndose en los penaltis (4-2). La vinotinto se clasificó a las 'semis' primera del grupo B con 8 unidades.



El equipo venezolano es dirigido por el argentino Fernando Batista, asistente técnico de José Pékerman en el equipo de mayores, y le fue delegado este reto en Francia, en el que el ex-DT de Colombia centra sus ojos pensando en renovación. Pékerman y su combo buscarán sacarle el mayor provecho al equipo juvenil y por eso la presencia de Batista.



El sudamericano que se imponga en esta llave jugará la final ante el ganador de Francia vs México. La disputa del título será el próximo domingo 12 de junio, a las 12:00 pm (hora colombiana).



Semifinal del Torneo Maurice Revello

Colombia vs Venezuela

Día: Jueves 9 de junio

Hora: 7:30 a.m. (Hora COL)

Estadio: d'Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence