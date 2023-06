Hay polémica: Selección Colombia Sub-23 confirma DT para Preolímpico

La Selección Colombia tiene un nuevo desafío, que asumirá con una elección de entrenador de esas que necesariamente alientan la polémica.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, decidió en su sesión de hoy que Héctor Cárdenas será el director técnico de la Selección Colombia Sub 23, con miras a la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024", informó la Federación Colombiana de Fútbol.



Aunque no debería generar mayores desacuerdos un DT que clasifica al equipo tercero en el Sudamericano y llega hasta los cuartos de final del Mundial SUb-20, el manejo de grupo del vallecaucano y sus apuestas, que no siempre dieron frutos, lo ponen en el centro de la crítica.



"La Selección Colombia Sub 23 estará disputando los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y el Preolímpico Conmebol el próximo año en Venezuela. De igual manera, Héctor Cárdenas y su cuerpo técnico, seguirán al frente de la Selección Colombia Sub 20 para futuras competencias", complementó la FCF.

Se esperaba que el recién nombrado nuevo director de Selecciones Colombia Juveniles, Carlos 'Piscis' Restrepo, hubiera asumido esa misión pero al final se le da la confianza nuevamente a Cárdenas, un DT con resultados irrefutables pero poca simpatía de buena parte de la afición.