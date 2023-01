Ajustes de Colombia para asegurarse contra Perú: toca ganar y golear

La Selección Colombia suele empezar los suramericanos con dudas. Y el Sub 20 que se celebra en Cali y Bogotá no fue la excepción.

El equipo de Héctor Cárdenas no pudo pasar del 1-1 en el debut contra Paraguay, en teoría uno de los rivales accesibles en el grupo A para asegurar la clasificación al hexagonal final. Y es que, descontando a Perú, rival de este sábado (6:30 p.m.), los otros oponentes para buscar uno de los tres cupos disponibles son Brasil y Argentina. En el papel, solo habría un cupo en juego.



Ya se fueron dos puntos contra Paraguay y ahora no queda otra que sumar tres contra Perú (que perdió en el estreno frente a Brasil) y encomendarse a sumar contra los rivales más difíciles de la zona. Claramente, a los puntos hay que sumarle una generosa diferencia de gol.



En ese cálculo está el DT, quien tuvo la ventaja de corregir en el descanso un partido contra Paraguay que se pudo perder en los primeros 45, pero ahora ya no tiene margen de improvisación. ¿Cómo plantear ese partido? Van tres sugerencias, visto lo visto en el debut:



Monsalve titular

Un movimiento que cambió de manera radical la cara de la Selección Colombia fue el ingreso de Miguel Monsalve: inteligente, técnico, colectivo y con gol, el chico de Independiente Medellín es un jugador capaz de darle un giro a un equipo plano y sin ideas como el que se plantó en el primer tiempo contra Paraguay. Habrá otros mejores en los entrenamientos, pero es evidente que Monsalve en el banco es un lujo que Cárdenas no se puede dar.



Los socios de Momsalve: ¿Manyoma y quién más?

Pero a Monsalve hay que rodearlo también para que pueda dar los pases precisos que lo caracterizaron y hay es necesario darle al menos dos socios: un buen número 10 y un eficiente número 8. El primero, en teoría, debería ser Castillo Manyoma, la pregunta es dónde ubicarlo en el campo para que haga diferencia y la respuesta es no como interior sino como mediapunta o extremo derecho, mucho más cerca del 9, pues eso le permite explotar su velocidad y su pase y caer a posición de gol, así como brilló en Cortuluá.

Si tiene un buen 5 alcanza: puede ser solo



Después está el volante mixto, que puede ser Juan Castilla, otro que tiene la experiencia del Houston Dynamo de la MLS y que dio buenas sensaciones en el primer partido del Sudamericano. Puede ser mejor apoyo y dar mejor salida contra un rival que, en teoría, no debería dar tantos líos en marca. También puede ser Luna, a quien, según sus entrenadores, le fluye naturalmente el rol de creativo. Marcó el gol del empate y fui muy cuestionable la decisión de Cárdenas de reemplazarlo.



'¿Y el ataque?

No es una necesidad apremiante un cambio de número 9 pues el problema con Caraballo es que nunca se acordaron de él, jugó demasiado lejos del área tratando de hacer contacto con la pelota y en esa tarea se perdió. Puede ser buen socio de Monsalve y tal vez requiera un hombre más preciso que Salazar por la banda para surtirlo de balones.



Ya se probaron las opciones de Fuentes, el chico del FC Barcelona que venía con gran expectativa pero a quien pareció pesarle el debut, y Cabezas, el del Real Cartagena que tampoco fue solución. Sin Durán, hay que apostarle a lo que hay.