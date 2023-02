Colombia con inédito horario: así se jugará última fecha del Hexagonal

Dos boletos al Mundial de Indonesia ya están definidos con Brasil y Uruguay liderando la tabla de posiciones con puntajes perfectos de nueve puntos de nueve posibles. Ahora solo queda esperar cuál de estos dos conjuntos logrará obtener el título del Sudamericano Sub-20 y que además, tendrá un desenlace más que hermoso entre brasileños y uruguayos en la última jornada que la CONMEBOL confirmó ya los horarios definitivos y cómo se desarrollará la sexta fecha.



Brasil y Uruguay ya clasificados al Mundial de Indonesia esperan dos acompañantes con Colombia como serio candidato para meterse en la pelea por entrar al certamen mundialista, pues parece muy difícil la posibilidad de quedar eliminados. Los colombianos necesitan tan solo una unidad en los próximos dos partidos que le quedan.

Colombia tendrá que disputar un durísimo encuentro en la quinta fecha ante Brasil a partir de las 8 de la noche del jueves 9 de febrero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Con casa llena, Bogotá espera también la definición en busca de los últimos dos cupos al Mundial de Indonesia en la categoría Sub-20. La sexta jornada aguarda por dos invitados más al certamen mundialista.



Héctor Cárdenas necesita arañar una unidad para estar tranquilos pensando en Indonesia, pero una hipotética derrota contra Brasil tampoco los dejaría mal parados esperando definir su suerte en la sexta jornada cuando enfrenten a Venezuela en un partido inédito en este Sudamericano, pues no se han encontrado todavía. Los venezolanos también están vivos y con ilusiones latentes de clasificarse a la Copa del Mundo de la categoría Sub-20.

La CONMEBOL hizo oficial el miércoles 8 de febrero los horarios y las fechas de la última jornada. La sexta fecha tendrá partidos atractivos entre Colombia vs Venezuela, Ecuador vs Paraguay y el que definirá el título entre Brasil vs Uruguay. Los dirigidos por Héctor Cárdenas cambian de horario y no será a las 8 de la noche, sino que abrirán el telón. Así se desarrollará la fecha en Bogotá entre el Estadio Metropolitano de Techo y en el Nemesio Camacho El Campín.



Domingo 12 de febrero:



*Ecuador vs Paraguay - 4:00 P.M. Estadio Metropolitano de Techo

*Colombia vs Venezuela - 4:00 P.M. Estadio Nemesio Camacho El Campín

*Brasil vs Uruguay - 6:30 P.M. Estadio Nemesio Camacho El Campín



*Los partidos de Colombia vs Venezuela y Brasil vs Uruguay tendrán transmisión en Caracol y RCN.