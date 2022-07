¡Toda Colombia celebra! Turno para la primera capitana Myriam Guerrero

Cómo no emocionarse con una Linda Caicedo que está empezando su carrera deportiva, y rápidamente se convierte en la heroína de la Selección Colombia Femenina. Tuvieron que pasar siete años para que volvieran a un Mundial, y en esta ocasión, Linda puede darse el lujo de sellar una clasificación a la final, y además, a la cita orbital de Australia y Nueva Zelanda 2023, así como también los Olímpicos en París, Francia en 2024.

Qué alegría también ver como una jugadora de 17 años va poniendo en alto su nombre en el fútbol femenino colombiano callando bocas a los dirigentes que no creen en el proceso de ellas y que acabaron con la liga en el segundo semestre. Tanto que se habló de hacerla, y le cortaron las alas a las futbolistas. Ahora, motiva más cuando una referente del balompié femenino y pionera en la disciplina pone sus ojos en el combinado nacional después de más de 25 años.



Myriam Guerrero estuvo presente en el Sudamericano Femenino de 1998, una época en la que pocos recuerdan del éxito del fútbol de mujeres en el país. Las colombianas debutaron con un 4-1 ante Venezuela en ese certamen, y con Guerrero como capitana soñaron en entrar al Mundial de Estados Unidos de 1999.



En el canal, Win Sports, Myriam Guerrero fue entrevistada en donde mantuvo la gran felicidad de la clasificación de Colombia, ‘es una satisfacción inmensa, es una sensación tan especial el estar aquí, el estar presenciando de nuevo una llegada al Mundial a los Juegos Olímpicos que fue el primer objetivo, y obviamente el rival que vamos a enfrentar es un rival supremamente complicado, difícil, pero dentro de los planes ya se logró el primer objetivo. Todo lo que venga es ganancia’, explicó Guerrero.



Posteriormente, la primera capitana de la Selección Colombia habló sobre la nueva generación de fútbol femenino con Linda Caicedoi, Gisela Robledo, Ángela Barón y Gabriela Rodríguez a la cabeza, ‘es una experiencia maravillosa. Considero que se está haciendo una especie de amalgama, una especie de enfoque y una estructura muy buena porque se está teniendo en cuenta no solamente la jerarquía y experiencia de Catalina Usme y Daniela Montoya, sino que está entrando ese furor de Linda Caicedo, Gisela Robledo que le dan ese empuje a la Selección. Me parece que esa combinación ha sido la base del éxito, no solamente para que Colombia haya llegado a la semifinal, sino que también para que ahora seamos dignas finalistas de la Copa América Colombia 2022’.



Finalmente, analizó brevemente a la próxima rival de la Selección Colombia Femenina que todas las apuestas dan a Brasil como la contrincante, ‘tiene ese estilo europeo. Brasil juega bonito y ahora con ese estilo europeo de proyección, de profundidad es un rival difícil de enfrentar, pero pues bueno, vuelvo y lo repito, ya se consiguieron los primeros objetivos, Olímpicos y Mundial y lo que venga es ganancia. Si nos levantamos la Copa seremos felices todos’.