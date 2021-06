¿Colombia sin Cuadrado? Las alternativas para enfrentar a Brasil

La Selección Colombia llega a la última jornada de la fase de grupos de la Copa América con la necesidad de ganar, luego de sumar cuatro puntos en tres partidos jugados, producto de una victoria contra Ecuador, el empate sin goles contra Venezuela y la derrota frente a Perú.

Ahora, su próximo rival será la Selección de Brasil, equipo favorito al título que viene de ganar los dos partidos disputados y, además, es el anfitrión del certamen de naciones.



Reinaldo Rueda sabe que es el partido más difícil de la fase de grupos y, seguramente, no estaba entre sus planes disputar la clasificación a la siguiente ronda con el conjunto que tiene a Neymar como figura y protagonista.



Además de la preocupación que genera Brasil, el técnico de la Tricolor tendría otro dolor de cabeza, y es que Juan Guillermo Cudrado, figura y referente del equipo colombiano, estaría entre algodones y su presencia en el Estadio Olímpico Nilton Santos está en duda.



Versiones periodísticas aseguran que el jugador de Juventus podría quedarse en el banco de suplentes ya que necesitaría descanso tras ser uno de los inamovibles de Colombia en el inicio de la Copa; esto sin contar la reciente temporada en Europa en la que tuvo continuidad con el equipo que, en aquel entonces, dirigía Andrea Pirlo.



Así, ante posibilidad de que Cuadrado no sea titular, Rueda debe estar pensando en las alternativas para suplir a su gran estrella y además líder del equipo, teniendo en cuenta que se mide con el equipo más poderoso de la competencia.



¿Quién lo puede reemplazar?



Teniendo como base el esquema que ha utilizado Rueda desde su llegada (1-4-4-2), la primera opción para reemplazar a Cuadrado es Luis Díaz, el extremo del Porto cumple con el desequilibrio que busca el estratega por la bandas y sería el reemplazo ideal para tener un equipo ofensiva, claro, con Cardona como titular por el costado derecho.



Otra opción que se podría dar es la inclusión de Luis Fernando Muriel por un costado, manteniendo a Cardona en la zona de volantes, con una dupla en ataque entre Miguel Borja y Duván Zapata; sin embargo, esta opción es arriesgada, debido a que el atlanticense tendría que hacer más labores de defensa que de ataque.



Por último, no sería descabellado pensar en una línea de contención con tres volantes, pues se sabe que Brasil saldrá con todo su armamento y es peligroso en el último cuarto de cancha. La combinación Uribe, Barrios y Cuellar es una opción que no se puede descartar.