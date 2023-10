'Peros' en convocatoria de Selección Colombia: ¿son los que están?

La Selección Colombia finalmente entregó su lista de convocados para los partidos contra Uruguay (12 de octubre) y Ecuador (17) por las Eliminatorias al Mundial 2026 y en ella hay varias novedades.

Más allá de las caras nuevas, llama la atención que el técnico Néstor Lorenzo apuesta por jugadores a los que ya dirigió en el año de trabajo que tuvo previo al inicio de las clasificatorias y que, por una u otra razón, no llegaron a estar en el llamado contra Venezuela y Chile, los dos primeros rivales de esta Eliminatoria. Para ellos, evidentemente, habrá revancha.



En el arco la novedad es el regreso de Kevin Mier, presente en el penúltimo llamado contra Irak y Alemania pero ausente, por Devis Vásquez, en septiembre pasado. Y no es que sorprenda, porque él es el tercer arquero fijo, con títulos y trayectoria que no tiene el muchacho de la Championship de Inglaterra, es que antes fue realmente inesperada su baja.



Un nombre curioso en la defensa es el de Frank Fabra: a sus 32 años, no fue titular en Boca Juniors porque de hecho ha ido alternando la posición con Saracchi entre Liga y Copa Libertadores y se había quedado fuera ya de la lista de septiembre en beneficio de Mojica, otro veterano. ¿Por qué este jugador y no, por ejemplo, un juvenil como Andrés Salazar, de Atlético Nacional? Para el DT es importante el que compite en el exterior y Fabra gana ese pulso. El recambio tendrá que esperar.



Otro refuerzo para la zaga es Yerson Mosquera, habitual de Cincinatti de la MLS, y quien ya estuvo con Lorenzo en una convocatoria pasada para amistosos. Su lugar lo debe a las ausencias de Mina y Lucumí, ambos por lesión, pero le gana el pulso a un hombre como Andrés Llinás, que juega en altura (Millonarios), pensando en los 2.800 metros de altitud en Quito.



En el medio campo la gran novedad es el regreso de Kevin Castaño, quien lleva cuatro partidos de titular en Cruz Azul de México pero ya había dado muy buenas sensaciones en partidos amistosos. A sus 23 años es apuesta para el futuro. Vuelve por lesión de Lerma y necesita jugarse la vida para que, cuando se recupere el titular habitual, aún tenga un cupo.



Y para el ataque Lorenzo recupera a dos hombres importantes: el joven Yaser Asprilla, que no lo ha pasado muy bien en Watford aunque en los últimos partidos ha vuelto a contar, sumando dos titularidades en 9 juegos totales y haciendo la fila, a sus 19 años.



Después, un favorito del DT, Diego Valoyes, quien tiene 196 minutos en 3 partidos con Juárez de México, a donde llegó hace poco transferido desde Talleres de Argentina.



Si usted también se pregunta cómo este delantero de 27 años desplaza a un jugador como Jhon Córdoba (30 años), con 14 partidos, 7 goles y 3 asistencias en Europa, en la Liga Premier de Rusia, espere sentado a que Lorenzo acierte con goles o asistencias de quien ha sido una de sus debilidades en ataque.



Si también le inquieta que 8 goles en 10 partidos de Harold Preciado (29 años), goleador en México y con continuidad en Santos Laguna -aunque al equipo no le va muy bien en Liga MX-, acomódese en el sillón porque tampoco hay muchas explicaciones. Suerte tienen todos que Falcao, que volvió al gol después de un año en Rayo Vallecano, no está en carrera... Suerte es el deseo nacional para Lorenzo tras una convocatoria que, ojalá, le de los resultados esperados.