¿Apuesta o certeza? Polémico llamado de Sebastián Pérez a Selección

El martes en la noche se conoció por fin la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias frente a Perú (V) y Argentina (L). Varias fueron las sorpresas del listado que entregó Reinaldo Rueda.



Justamente una de las más llamativas fue la vuelta de Sebastián Pérez. Muchos criticaron esta decisión, mientras que otros ven con buenos ojos variar en el centro del campo.



Es por esto que en FUTBOLRED hacemos un balance de la actualidad del volante antioqueño.

En primera medida toca recordar un dato no menor: Pérez estuvo quieto por casi un año. El 28 de noviembre del 2019 disputó su último partido con Barcelona de Ecuador, regresó a Boca Juniors, club dueño de sus derechos deportivos, el 19 de febrero del 2020 y permaneció en ‘stand-by’ hasta septiembre 21 cuando se concretó su sorpresiva llegada al fútbol de Portugal.



Ahora bien, el jugador de 28 años tuvo un proceso largo de adaptación y no fue sino hasta el 2 de noviembre que debutó con el Boavista, durante un duelo frente al Benfica. Es decir que tardó poco más de 11 meses en volver a tener actividad futbolística.



Desde aquel día ha jugado 16 partidos de 28 posibles en la Liga NOS, siendo titular en ocho ocasiones. Si bien no son números para nada malos, yendo al detalle empieza la preocupación: suma 635 minutos jugados y tan solo en seis partidos ha jugado más de 60 minutos. En el global, no goza de mayor rodaje.



Dejando de lado los puntos bajos, la buena noticia es que su ritmo de competencia se ha disparado entre abril y mayo. Tan solo se ha perdido uno de los últimos nueve juegos de su equipo y acumula un gol y una asistencia. Así mismo, su media de minutos jugados llega casi a los 70.



Otro aspecto positivo pasa por su polivalencia en el mediocampo. Normalmente el entrenador emplea una línea de cinco en la mitad y Pérez aparece en dos facetas: mediocentro puro con interiores a sus costados para formar el 3 o volante adelantado, casi en la posición de un 10, con dos medios que le cubren la espalda.



Justamente dicha cuestión puede ser utilizada de gran manera con Reinaldo Rueda. El ex-Nacional es un volante mixto puro y puede aportar aspectos similares a los de Matheus Uribe: ida y vuelta, compromiso defensivo, buen primer pase, orden...