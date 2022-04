¿DT extranjero o local para Colombia? Jugador de selección reaccionó

En charla con Balón Dividido de ESPN, el volante del Boavista, Sebastián Pérez, habló de Selección Colombia después del fracaso en la Eliminatoria Sudamericana, que sentenció la salida del técnico Reinaldo Rueda. El jugador de pasado en Nacional, Boca Juniors y Pachuca, estuvo en la Copa América 2021 tras el llamado del vallecaucano y ahora cuando empiezan a aparecer candidatos a sustituirlo, dejó su postura frente a lo que necesita la tricolor.

"Hay cosas que no tienen explicación por más que haya opiniones en contra de jugadores, entrenador, dirigencia, el ambiente. Creo que todos esos conceptos son perspectivas muy respetables, todo el mundo tiene que opinar, pero para mí simplemente fue poca suerte en muchas ocasiones (...) Lo que faltó fue concretar las opciones. Desde el juego Colombia siempre fue superior en los partidos de casa y ya después no tuvimos eficacia, no se dio y son rachas negativas que uno a veces no entiende".



Sobre la posibilidad que la FCF contrate otro técnico colombiano o le apueste a otro extranjero, Pérez sentenció que "sea extranjero o colombiano ojalá que le vaya bien y tenga éxito, es lo que todos los colombianos queremos. Hay que dejar trabajar al que llegue. Más que el nombre como tal o la nacionalidad es el saber la idea del técnico que llega (...) En Colombia hay muchísimos técnicos buenos".



Sebastián también habló del recambio y la posible salida de jugadores referentes, para abrir campo a una nueva generación pensando en el Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, Canadá y México. "Veo jugadores muy buenos. Colombia está sacando jugadores muy talentosos y últimamente hay muchísimo jugador en el exterior, no se habla mucho de ellos, pero por eso no dejan de ser importantes".



El volante de 29 años también se refirió al hombre del momento, Luis Díaz. "Viéndolo acá cada ocho días con Porto todos hablábamos que en Liverpool iba a caer de maravilla, porque el fútbol de Porto marca una diferencia impresionante y es por la intensidad con la que juegan, ellos los 90’ minutos no paran y el Liverpool es lo mismo, pensábamos que ‘Lucho’ iba a encajar perfecto. Nadie pensaba que iba a marcar goles y hacer asistencias tan rápido y lo que sorprende es la eficacia porque en la adaptación él ya jugaba así con Porto”.