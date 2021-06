Meta de Pérez en Selección: 'volver a ser el Sebastián que conocen'

Sebastián Pérez no puede ocultar la felicidad enorme que representa volver a estar en una Selección Colombia. Luchó cada día pro al convocatoria, lo pasó bien y mal, como él mismo reconoce, pero Reinaldo Rueda se acordó de él y eso basta para jugarse la vida en los duelos contra Perú y Argentina, por las Eliminatorias a Catar 2022.

Su regreso a la Selección Colomba



Estoy muy contento de volver a la Selección, con un entrenador que me conoce muy bien, con el cual obtuvimos grandes cosas aquí, a nivel nacional e internacional. El énfasis se hace en ese volante que quizás saque la pelota limpia, sabemos que todos los que venimos en esa posición tenemos diferentes cualidades pero a todos se nos pide más o menos la misma idea, mucha agresividad, mucha intensidad ahí y es lo que venimos entrenando en estos días".



El llamado, la emoción



Volver a la Selección en esta etapa de mi carrera ha sido un bálsamo de tranquilidad para mí en cuanto a saber que quizás vengo haciendo las cosas muy bien en mi club, ya lo venía buscando hace un tiempo pero después de la lesión me costó retomar el nivel, volver a tener continuidad, lo cual lo conseguí en este último tiempo en Portugal. Espero aportar lo que hice en algún momento a volver a ser el Sebastián que todos conocen. La convocatoria llega un poco más rápido de lo que esperé, pero siento que estoy preparado y siempre con la misma motivación de venir a hacer lo mejor posible".



Su presente en Portugal



En Boavista fue una temporada difícil, el fútbol portugués me sorprendió para bien, de muchísima calidad, todos los equipos te proponen un buen fútbol, muy intenso, con jugadores muy fuertes también y pienso que se hizo una muy buena temporada en los personal, al principio me costó un poco la adaptación pero una vez empecé a tener ritmo y al confianza del entrenador creo que tuve puntos muy altos, partidos de muy buena calidad, creo que por eso es el llamado".



Proceso de maduración



"Tengo un poquito más de madurez, pasaron cinco años para volver estar en la Selección, yo pienso que en estos últimos años tuve muchísimos aprendizajes, me pasaron cosas buenas y otras no tan buenas de las cuales uno aprende y futbolísticamente creo que le he añadido un poquito más de agresividad, un poco más de ida y vuelta, un poco más de intensidad que digamos en Europa te lo exigen sí o sí así que voy a intentar aportar eso al equipo".



¿Qué aporta a Colombia?



Siempre me he caracterizado por ser un jugador que tiene mucho la pelota, ayudar con la salida desde atrás, asociarme, no solo con los defensas a la hora de recuperar la pelota, también con los mediocampistas y delanteros, voy a intentar apoyarme en esto, en mis compañeros que están en una excelente actualidad, ojalá que lo pueda aplicar en el equipo. Uno siempre intenta hacer lo mejor, muchas veces sale, otras no, pero creo que la idea es clara y todos conocen el estilo de juego mío.



La ausencia de varios referentes



La presión la tienen todos, ellos fueron al último Mundial y están obligados a volver, nosotros llevamos dos Mundiales consecutivos y siempre vestir la camiseta de la Selección te genera presión. Sabemos que hay jugadores que no pudieron estar en esta convocatoria que son cracks, que son de los mejores del mundo, tienen una cualidad y una calidad impresionante, pero creo que tenemos que adaptarnos a eso, los jugadores que quedamos, creo que cada uno, con sus diferentes ideas, su diferente técnica le va a intentar aportar algo al equipo".



El reencuentro con Reinaldo Rueda



Ahora se tiene un nuevo entrenador, lo que pasó, solo hay que analizarlo de puertas para dentro, qué errores se cometieron, como en todos los equipos. Ahora hay que pensar que es un punto de partido estos dos compromisos, tratar de corregir esos errores, vienen jugadores que tienen una actualidad impresionante, ojalá que podamos cada uno aportar eso que hacemos en los clubes, acá en la Selección y seguramente, con la idea de juego que tengamos, con la manera que afrontamos los partidos, el el equipo va a mejorar muchísimo, porque son jugadores de muchísima trayectoria y calidad".