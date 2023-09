¿Y si lo usan de 9? Dulce revancha de Santos Borré en Colombia

¿Y si lo usan siempre como número 9? Es como e slogan de aquella campaña publicitaria: 'el riesgo es que quieras quedarte'. El riesgo es que él responda con goles.

Muchas veces se elogió el sacrificio del barranquillero, lo que le duele su equipo y lo que lucha, incluso alejándose del área rival, su lugar en el mundo, para apoyar la marca, para recupera la pelota y para abrir espacios a sus compañeros.



Pero a veces también es bueno que ese esfuerzo lo reconozca su propia escuadra y que, en vez de obligarlo a desgastarse más de la cuenta, lo aprovece como finalizador.



¿Qué podría pasar? “Santos es espectacular, se mata por el equipo y se merece ese premio, el gol”, decía el técnico Néstor Lorenzo. Y contra Venezuela lo ratificó: una tiro al arco, un gol.

Santos Borré, Colombia vs Venezuela Foto: Sofascore para Futbolred

Hay otros en mejor racha, hay otros con más experiencia, hay hasta un goleador histórico de la Selección Colombia en la lista y él sigue ahí, en la fila, firme. Si lo usan en lo que sabe responde y no tiene nada que ver con que su última temporada con Frankfurt haya tenido apenas minutitos o que no se haya estrenado con Werder Bremen, su nuevo club. El riesgo con él es el gol. ¿Por qué no correrlo?