Rueda no duda: 'la posesión es una gran manera de neutralizar a Messi'

El entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda, analizó a Argentina previo al duelo de este martes, en Barranquilla, por la fecha 8 de las Eliminatorias a Catar 2022.

"Acabo de recibir el informe médico sobre el estado del plantel respecto a la evaluación de las pruebas PCR. Celebramos la recuperación de Alfredo Morelos, quien superó su cuarentena y dio negativo y se reintegrará", comenzó diciendo el entrenador, quien confirmó que toda la plantilla está sana.



Claves contra Argentina



Es un juego de inteligencia, de resolver situaciones con conceptos claros, sabemos las virtudes de Argentina en todas sus líneas, una restructuración que el profesor Scaloni demostró en la Copa América pasada, ha hecho un trabajo de reingeniería con 14 o 15 jugadores nuevos. Es un colectivo con grandes virtudes, Colombia lo debe entender así, hacer un juego igual o mejor del que se hizo en Perú.



Lo mejor contra Perú y lo que está en duda



Me gustó el carácter, la personalidad de Colombia con la carga emocional de ese partido. El conocimiento entre ellos es determinante, recuperar la memoria y saber que nos jugábamos un renacer para la ilusión que se tiene. La receptividad, la mística, el compromiso, la reivindicación que querían por todo lo vivido fue determinante. Vamos a ir adicionando conceptos, posibilidades de trabajo de acuerdo a la respuesta. Hay que mejorar en todo, el equilibrio, para tener un equipo compacto con y sin el balón.



La motivación de Perú y el público



Ese paso que se dio es positivo, estamos viviendo ambas selecciones una situación difícil y el juego y el resultado ayudan a fortalecer anímicamente. pero hay que tener los pies en la tierra, enfrentamos a Argentina que es muy maduro y experimentado, nos hará falta altísima concentración e intensidad.



Posibles cambios



Las respuestas de los jugadores post partido son diferentes, las evaluaciones que hagamos incluyendo esta última práctica de acuerdo al rival, sabiendo que estamos de local, seguimos con la deuda todavía, un déficit acá y por eso hay que pensar bien lo que vamos a presentar contra Argentina.



Toda la nómina ha ido recuperándose, todos están en buena condición. Lo ideal es que no tengamos imponderables. Que sigamos fortaleciendo y exigiéndonos. Hay que tener orden, concentración y mucha disposición.



¿Cómo neutralizar a Messi?



Sabemos la gran diferencia que marca Messi, muchos de nuestros jugadores lo han enfrentado, tenemos que hacer un juego de solidaridad, mucha posesión de balón, esa es una de las maneras importantes de neutralizar a Messi y evitar que tome el mínimo contacto con el balón, que es su gran virtud, Por ahí pasará todo.



La evolución de Rueda



Colombia hizo los logros de la clasificación a los mundiales de Brasil y Rusia, todo por la familia del fútbol colombiano que pudo disfrutar de esas gestas y aquí tenemos hombres que fueron protagonistas y se posicionaron en la élite del fútbol internacional. Tenemos jugadores muy maduros, con un gran comportamiento, que conocen la distinción de estar en al Selección y ese control mental será determinante para cumplir la meta.



Estos juegos exigen gran responsabilidad, es como el piloto de un 787: cada partido es un vuelo con al mejor concentración, intensidad y responsabilidad. Tratamos de hacer que el grupo llegue con un nivel altísimo y demos la mejor orientación para salir adelante.



El plan en Barranquilla



Queremos un equipo corto, que tenga solidaridad, que sepa interpretar todos los momentos del juego. Este partido tiene otros condimentos pro las características del rival, los momentos de ellos. Cada juego da una evaluación diferente. Teníamos una gran presión en el juego contra Perú por todo lo vivido, seguimos con esa presión, quizás con el aliciente de haber hecho buen juego y habernos encontrado, y viene un partido motivante contra un rival que está mejor que nosotros, con los pergaminos y al trayectoria de Argentina.



El sistema contra Argentina



La lectura que tenemos que hacer del juego, lo que plantea el rival y su intención, eso lo tenemos que resolver, los jugadores lo deben resolver y tener buen comportamiento en las dos fases del juego. El jugador por fortuna es internacional, vienen de usar diferentes sistemas, los atacantes y los defensas en sus clubes juegan de distintas maneras y esa es la exigencia del jugador de élite, hacer buenas lecturas, con los mismos once ajustar y sobre un sistema matriz trabajar el partido para imponerse en el juego.



El plan en Copa América



Por ahora la prioridad es Argentina. Por eso la vinculación de Jaminton. Después la logística y lo administrativo se trabajará. Por ahora pensamos en este juego.