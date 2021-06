El llamado de atención de Ruben Darío Bustos al fútbol colombiano

La Selección Colombia viene de sacar dos resultados importantísimos frente a Perú y Argentina que le permitieron revivir en las Eliminatorias. Se recuperó terreno perdido estando en posición de clasificación (quinto lugar).



Ahora bien, todavía existen muchos aspectos por corregir y justamente un exjugador del cuadro cafetero puso en evidencia uno de ellos: los especialistas en pelota quieta.

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Rubén Darío Bustos recordó sus épocas en la ‘Tricolor’ con los tiros libres como su principal arma. Recordemos que uno de sus goles fue vital en la última victoria frente a los argentinos (2007 en El Campín).



“La estrategia de bola parada es fundamental en un equipo... Muriel es excelente cobrador, pero yo creo que también lo hace el entorno, los compañeros. Tener una o dos faltas por partido te da esa confianza y seguridad. No somos una Selección que busquemos falta al borde del área y eso es fundamental para un pateador”, aseguró.



Justamente lo anterior trae un tema a colación, en Colombia se acabaron los cobradores de tiros libres. En épocas anteriores sobresalían con jugadores como el mismo Bustos, Jhon Charria, Jersson González, Paulo César Arango y demás; actualmente pocos sobresalen.



Al respecto, el ex lateral derecho dio sus razones: “La repetición es la que hace al maestro. Se han acabado mucho por la falta de entrenamientos, ya no lo entrenan. Lo ideal es que un día a la semana el mejor cobrador practique”.