Fe en Lorenzo, DT de Colombia: 'está preparado, es joven y con ganas'

Néstor Lorenzo está en Colombia, ultimando los detalles de su contrato: al momento del anuncio de su llegada por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no se había completado la documentación, y eso apenas se está finalizando en estos mismos días en Bogotá y se espera que su presentación sea esta misma semana.

La noticia es buena es que termina así una incertidumbre de meses tras la salida de Reinaldo Rueda. La mala es que no llegará antes del 9 o 10 de julio a hacerse cargo del equipo, pues debe terminar la participación de Melgar de Perú en la Copa Sudamericana, en una llave que lo enfrenta al Deportivo Cali.



Las dudas sobre su inexperiencia, para quienes han sido cercanos a su trabajo y su evolución, no deberían ser una preocupación: "Él había estado con José Pékerman por mucho tiempo y había hecho un gran trabajo ahí. Néstor está en Perú y lo está haciendo muy bien, me parece bastante bueno que de parte de la Federación le hayan dado la oportunidad", dijo su amigo, el exaguero de la Selección Argentina, Néstor Sensini, en charla con Gol Caracol.



"En tan poco tiempo que se separó de Pékerman, tiene una oportunidad inmejorable para mostrar su trabajo...

Su carrera como primer entrenador es corta, porque no tiene una trayectoria de años, pero lo que le he visto es de tener un equipo que va al frente, manteniendo la pelota, siendo ofensivo y con una nómina equilibrada. Son muchas cosas que ya está demostrando, pero la Selección es otra cosa, va a tener que lidiar con jugadores muy importantes. Yo lo veo preparado, es joven y con ganas. Creo que es una decisión muy acertada", añadió.



Según Sensini, Lorenzo es un DT que privilegia el buen transporte de la pelota y es un buen estratega, lo que avala su perfil más allá de lo poco que puede acreditar en experiencia como responsable de una plantilla. Los problemas de Colombia, con 7 fechas sin marcar, le parecen muy claros, pero a la vez muy solucionables: "Colombia tenía todas las herramientas para haber logrado la clasificación al Mundial de Qatar. Le faltó mucho gol y eso que tiene varios delanteros y muy buenos, pero pasaron siete partidos sin convertir y eso lo terminó pagando. Empieza una nueva era, un nuevo entrenador, con una nueva idea, así que me parece que después tendrá que evaluar Néstor para marcar si hay recambio o no, Colombia tiene jugadores importantes y le sobran", concluyó Sensini.