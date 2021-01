DT mundialista: 'Rueda va a traer éxito a la Selección Colombia'

Quedan menos de dos meses para que Reinaldo Rueda debute en las Eliminatorias con la Selección Colombia. El vallecaucano arribó al país en diciembre y, tras negociar su salida de Chile, fue anunciado por la FCF como el nuevo entrenador de la Tricolor.



El gran objetivo de Rueda es clasificar al Mundial de Catar 2022. Su primer gran reto será enfrentar a Brasil y a Paraguay en la doble fecha de las clasificatorias, siendo esta una gran prueba para el estratega que conoce muy bien la competencia.



De cara al debut de Rueda con Colombia, Roberto Martínez, DT mundialista con Bélgica en Rusia 2018, habló con Win Sports y se refirió a la llegada de exentrenador de Atlético Nacional al seleccionado patrio, asegurando que la Tricolor tendrá éxitos con Reinaldo al mando: "Su forma de trabajar es de altísimo nivel, sé que va a traer un gran éxito a la selección colombiana".



Asimismo, el entrenador habló del tercer lugar que ocupó con Bélgica en la copa mundo del 2018, afirmando que tiene la mejor generación que ha dado el fútbol belga:



"Para nosotros el Mundial de Rusia fue un gran éxito, no pudimos ganar el torneo, pero logramos una medalla de bronce que es la mejor posición en la historia del fútbol belga y eso nos ha dejado con un gran interés de seguir e intentar ir más allá; esta generación se merece un título."



Por último, Martínez recordó con agrado a Hugo Rodallega, jugador con el que compartió en su etapa como técnico del Wigan:



"Siempre que hablamos de fútbol colombiano se me sale una gran sonrisa, hablar de Hugo Rodallega, tuve una hazaña preciosa con él, es un goleador espectacular al que no se le apreció en Colombia lo que hizo en Europa.", finalizó.