Referente brasileño analiza el fútbol colombiano: ¿cómo no alegrarse?

El fútbol profesional colombiano no pasa sus mejores momentos en nivel de clubes ni tampoco en cuanto a la Selección Colombia. Una tusa que no se podrá superar en suelo cafetero cuando había referentes e íconos como Luis Díaz y Luis Sinisterra como ejemplos en Europa dejando la vara alta para los jóvenes. En copas internacionales por su parte, los equipos han desilusionado rotundamente con solo una representación como el Deportes Tolima en los octavos de final en la Copa Libertadores.

Una fuente fidedigna para hablar del fútbol sudamericano como lo es el brasileño Rivaldo. En una entrevista, dio su opinión sobre el fútbol colombiano en donde dio el visto bueno para una posible llegada de Radamel Falcao García a México y vaticinó que Luis Díaz tiene que ser titular con el Liverpool.

Sobre la eliminación de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, dijo, ‘es difícil entender por qué se perdieron el Mundial con el equipo y la tradición que tienen. Personalmente, me entristeció que no participaran en el Mundial. Pero lo importante para que no vuelva a ocurrir es estar totalmente concentrados desde el primer partido de la eliminatoria y no esperar hasta el final para salir a por todas. Creo que todo el equipo estará atento a lo ocurrido en 2022 y no volverá a fallar en 2026 asegurando su presencia en la Copa’.

Aunque Radamel Falcao García renovó con el Rayo Vallecano, pero que también ha estado en el radar del Club Deportivo Toluca de México. Este podría ser un buen destino para finalizar su carrera y Rivaldo comentó, ‘no es fácil cuando no puedes consolidarte en un club como el Rayo Vallecano y quizás la Liga ya es demasiado difícil para él a sus 36 años. Por eso, irse a una liga mexicana donde pueda mantener un buen sueldo y probablemente jugar con más regularidad podría ser una gran opción para un gran goleador colombiano’.

Sin duda alguna, Luis Díaz es una de las grandes revelaciones en el futuro de la Selección Colombia y es quien está dejando en alto el nombre de Colombia. Su titularidad en el Liverpool puede darse con más regularidad tras la salida de Sadio Mané al Bayern de Múnich. ‘Ya ha destacado en la temporada 2021-22 y seguramente asumirá aún más responsabilidad en la nueva temporada sin una de las estrellas que era Mané. Es un excelente jugador que crecerá con los partidos cada vez más importantes en el Liverpool’, dijo Rivaldo.

Finalmente, habló de la llave que enfrentará el Deportes Tolima a un coco grande como el Flamengo. Los tolimenses, que luchan en la final de la Liga BetPlay también son los únicos representantes en la Copa Conmebol Libertadores, ‘a pesar de que el Flamengo no está teniendo una gran fase, sigo viendo una gran diferencia de calidad entre el Flamengo y el Tolima, por lo que creo que el Mengao acabará ganando este partido porque tiene muchos más argumentos que el equipo colombiano’.