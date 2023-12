El último baile del 2023: ¿Cuándo será el próximo partido de Colombia?

Luego del triunfo de la Selección Colombia 1-0 frente a Venezuela en la ciudad de Fort Lauderdale, el equipo de Néstor Lorenzo terminó su penúltimo partido del año frente a un equipo Sub-23 que se prepara para el Sudamericano Preolímpico

Ante esta situación, el próximo encuentro del equipo nacional, y por ende, el último de este positivo año 2023 será ante la selección mexicana de fútbol en la ciudad de Los Ángeles, el próximo sábado 16 de diciembre.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue previo al Mundial de Qatar 2022 en la ciudad de Santa Clara, donde el equipo de Néstor Lorenzo logró remontar y llevarse la victoria 3-2 ante el conjunto del entonces DT Gerardo Martino.

Así se podrá ver el próximo partido de Colombia.

Partido: México vs. Colombia

Fecha: Sábado 16 de diciembre

​Hora: 7:00 p.m.

Estadio: United Airlines Field at the Memorial Coliseum

Ciudad: Los Ángeles, California

Transmisión TV: Gol Caracol y RCN

Online: www.futbolred.com