Páez no le cree mucho a Colombia, se inclina por Perú: 'es complicado'

El entrenador venezolano, Richard Páez, quien dirigió en el FPC a Millonarios (2010-2012) y estuvo al frente de la selección de su país, habló con ESPN Colombia sobre las posibilidades de la tricolor de avanzar al repechaje. Cabe recordar que Colombia debe vencer a Venezuela y esperar una "ayudita" de Paraguay frente a Perú (que actualmente es quinta en la clasificación y tiene la primera opción).

"Una sola oportunidad queda para ir al Mundial y es el repechaje, y por orden de oportunidad el primero es Perú. Ellos tienen una pequeña distancia con Chile y Colombia, es el quinto; ganando Perú termina todo. Colombia tiene un partido complicado por la condición de visitante y Venezuela quiere despedirse de la Eliminatoria con una mejor cara que contra Argentina", destacó Páez.



El entrenador aseguró que el partido del martes es una buena oportunidad para José Pékerman, de cara a la siguiente Eliminatoria, porque esta ya no fue. "Que le de un horizonte al proceso que le corresponde una vez finalizada la Eliminatoria. No va a ser fácil para Colombia jugar con la presión y sabiendo que tiene que ganar, y Venezuela tratará de mostrar el máximo de su esfuerzo para ganar. Inclusive con un empate le hace un año. Yo veo un partido muy complicado, pero si Colombia sale con ese fútbol que tiene de diferencia con lo que hemos visto de Venezuela, podrá ganar. Creo que Venezuela tiene con qué".



De entrenador a entrenador, Richard Páez también le dejó consejos a Pékerman y Reinaldo Rueda. "Con Venezuela ya lo demostré cuando estuve y es tener un equipo atrevido, bien plantado en la cancha, con un bloque intermedio y tratando de aprovechar la velocidad, no tenía otra visión. Eso también lo mostramos en Millonarios y en los equipos que he dirigido, sin importar el color de la camiseta rival".



"Si fuese Colombia, sabiendo que la única oportunidad que me queda es ganar, plantearía un equipo con esa intención tratando de presionar algo y que se reúna la jerarquía, que es lo que le ha faltado a Colombia", mencionó.



Finalmente, Páez se refirió a lo que significa un duelo entre Colombia y Venezuela, ¿Lo ven como clásico? ¿Tiene un toque especial? "Yo veía que había mejor predisposición antes del 2001, después que se entendió que puede tener un equipo competitivo y se empezó a sacar jugadores a nivel internacional, es un partido que vemos igual que Perú, Chile o otro rival. El Colombia-Venezuela es de no querer perderlo, es una verdad plasmada en toda la historia. Veo que la intensidad y el respeto ha sido el mismo con todos los rivales". El técnico visualizó un duelo intenso y dudó que los equipos terminen con once jugadores