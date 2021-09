El secreto lo tiene Juan Carlos Osorio: ex-Millos aconsejó a Reinaldo

La Selección Colombia igualó a un gol con Bolivia en La Paz y quedó en la quinta casilla (posición de repechaje) de las Eliminatorias sudamericanas con nueve unidades.



Más allá de la oportunidad de ganar que dejó pasar el equipo de Reinaldo Rueda, aquel duelo es cosa del pasado y ahora es necesario centrarse en los dos partidos que vienen: Paraguay en Asunción y Chile en Barranquilla, dos rivales directos.



Sobre ello, Richard Páez, histórico entrenador de Venezuela y de gran paso por Millonarios, le aconsejó a ‘Rei’ emplear en los encuentros venideros una estrategia que caracteriza a Juan Carlos Osorio: las rotaciones. Esto dijo en ‘El Alargue’ de Caracol Radio:



Balance de Colombia frente a Bolivia - Un partido típico de 3600 metros de altitud. No me gustó. Futbolísticamente muy pobre, pero uno entiende que jugando a ese nivel no se le puede exigir a un equipo sino estar ordenado, bien posicionado y aprovechar esos momentos de transiciones rápidas, tal y como lo hizo (Roger) Martínez con el gol. Era de los pocos jugadores con capacidad de adaptación total. En ese contexto de 3.600 metros, ponerse a hablar de táctica, sistema de juego y regularidad futbolística me parece que no es estar pendiente de un factor fundamental como lo es altitud y que exige a un jugador con una exigencia que no es normal.



Importancia del empate - Hay que mirar el vaso como es. Colombia estaba haciendo el partido correcto, bien estructurado defensivamente, los laterales, Muñoz y Tesillo, no estaban tan atrevidos en salida sino que mantuvieron su posición estable y eso le daba seguridad defensiva a Colombia. Yo veía a Bolivia con dificultad para resolver ofensivamente el dominio que tenía, porque es natural que ellos tengan el dominio de la pelota en la altura, y no podía romper ese cerco. Con el gol de Martínez que coloca el 1-0, ahí es donde Bolivia hace unos cambios para ajustar por centros. Parecía que había esa orden de los disparos de media distancia y eso lo supo aprovechar Saucedo, que es un jugador de buena pegada y la mostró con ese 1-1. Me parece que Colombia sacó un partido difícil, complejo y estuvo hasta último momento en condiciones de ganarlo.



Dificultades en La Paz - No se le puede exigir fútbol ofensivo, sincronizado, de precisión y demás cuando lo primero en que ellos deben estar pendientes es recuperar el aire cuando hacen un esfuerzo en uno o dos minutos. Normalmente uno se recupera en 30-40 segundos y en la altitud es de 1-2 minutos. Ellos encima tienen que buscar asociación y la precisión en esas condiciones no es fácil. Evidentemente se les exige porque son jugadores de élite, pero ese tipo de circunstancias de error ante esas condiciones no es extraño. Cuando he jugado y dirigido en esas condicones, uno entiende que lo que se debe garantizar es el resultado y Colombia lo hizo. Reinaldo Rueda hizo cambios en donde hay mayor recorrido y esfuerzo, y en el mediocampo es donde son sometidos a mayor exigencia en lo físico. El principal problema del jugador en esa altitud es la hipoxia.



Rotaciones en la triple jornada - Reinaldo va a tener una evaluación del estado atlético de cada jugador. Hay una serie de componentes que uno realiza para saber quién sufrió más desgaste y seguramente eso se hará en estos días, antes del partido del domingo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los jugadores en esta etapa vienen de una para de vacaciones, no todos tiene el mismo nivel de recorrido en lo físico, el ritmo exigido y por eso creo que en esta triple jornada la convocatoria es de 30-32 jugadores, es ahí en donde uno debe dosificar y rotar. Ahí es donde valen mucho las rotaciones de Juan Carlos Osorio y que seguramente Reinaldo también hará.



Clasificación al Mundial - Colombia está en la pelea, no es fácil. Solamente Brasil y Argentina están tranquilos y el resto, sacando a Bolivia y Venezuela que los veo muy complicados, es una lucha de los dos cupos que restan y el quinto de repechaje. Chile está jugando, veo bien a Ecuador, Colombia y Uruguay son buenos y Perú seguramente levantará a medida que vaya avanzando el torneo.