Pulgar abajo: 'no pondría a James titular por la Liga de donde viene'

La mayoría de encuestas lo dan como titular pero no significa que por fin haya consenso sobre él.

James Rodríguez podría ser la solución que necesita la Selección Colombia para sumar los tres puntos que necesita, desesperadamente, contra Paraguay.



Pero algunos, como Hamilton Ricard, exdelantero de Selección, no están convencidos: "yo no pondría a James de titular por la Liga de donde viene. Allá juegan trotando, es difícil, no es el mismo nivel. Pero Reinaldo tiene que ponerlo porque él nos puede dar una mano, si lo trajo, utilícelo, así sea por 45 minutos", dijo en diálogo con 'El Alargue' de Caracol.



La actualidad del zurdo, quien según el propio Rueda arrastraba problemas físicos tras los pocos partidos que ha sumado en Al-Rayyan de Catar, abre muchas dudas.



"Venimos hablando de ese tema desde hace tiempo, sobre el nivel de la liga, sus lesiones. Ahora está el muchacho y le van a dar tan duro... no, tampoco lo destruyan".



La solución para Ricard no es necesariamente James: "¡que pongan a Borja, es el que está haciendo goles en la Selección!", pidió.